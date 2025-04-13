Родителей условно можно разделить на две категории. Одни постоянно переживают за своих детей, не давая им самостоятельно ступить и шага. Дети других, напротив, предоставлены самим себе и иногда доставляют своим папам и мамам немало хлопот. За какие проступки детей, задаются вопросом на Tengrinews, их родители могут понести наказание и как избежать таких ситуаций?

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Как рассказал адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов Нурлан Жанабаев, согласно статье 127 Кодекса об административных правонарушениях, родители или опекуны несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"Это может включать в себя прогулы занятий без уважительных причин, неуправляемое поведение или участие в правонарушениях. Максимальное наказание по данной статье - штраф до 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году) либо административный арест сроком до 10 суток", - сообщил адвокат.

При этом арест родителя возможен, если:

• прогулы школьника происходят регулярно;

• родители или опекуны игнорируют предупреждения школы и ювенальной полиции;

• есть подтверждение, что родитель или опекун недостаточно контролируют поведение ребенка.

Кроме того, родителей или опекуна могут привлечь к административной ответственности за следующие действия несовершеннолетних:

• употребление алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;

• занятие бродяжничеством или попрошайничеством;

• совершение административных правонарушений, таких как мелкое хулиганство.

"Максимальный срок административного ареста в таких случаях составляет 10 суток, однако наказание применяется только в исключительных ситуациях", - уточнил юрист.

Во избежание подобных ситуаций родителям или опекуну необходимо обратиться за помощью к специалистам-психологам или социальным работникам. Также важно взаимодействовать с классным руководителем и социальным педагогом, ювенальной полицией, где могут помочь выработать план по исправлению поведения ребенка. Профессиональную помощь можно получить в Центрах поддержки семьи.

"Вышеперечисленные меры помогают избежать юридических последствий для родителя и наладить отношения с ребенком", - отметил адвокат.

По словам психолога Анны Вовк, одна из главных причин прогулов заключается в том, что ребенку не нравится урок или учитель.

"Бывает, что ребенок знает больше, чем то, что ему рассказывают на уроке, и ему становится неинтересно. Может, произошла какая-то ситуация, где над ребенком посмеялись. Или у него сложилось впечатление, что конкретный урок оказывает негативное влияние на его жизнь", - рассказала психолог.

Также дети прогуливают уроки, если в классе сложилась неблагополучная атмосфера: их буллят, у них нет друзей или им там некомфортно находиться. В такой ситуации они будут искать любой вариант, чтобы сбежать оттуда. Если ребенок перегружен обучением, секциями, он также может искать лазейку, выбирая самые неинтересные, на его взгляд, уроки, чтобы немного прогуляться или поиграть с друзьями.

Однозначно на прогулы влияет и обстановка в семье. Иногда ребенок из-за негативной обстановки дома или напряженных отношений между родителями не может сконцентрироваться на уроках. И тогда он будет прогуливать их в знак протеста.

"Иногда дети делают это, чтобы показаться взрослыми. Обычно такое происходит в подростковом возрасте. Это может быть и показателем девиантного поведения, когда ребенок выбивается из общественных норм, заявляя таким образом о себе", - отметила специалист.

По словам Анны Вовк, важно воздержаться от нравоучений и ни в коем случае не пугать ребенка.

"Для начала нужно разобраться с мотивами, подталкивающими его к прогулам. Если не будет понятен мотив, проблема не решится. Ребенок не поймет, если родители будут плакать или угрожать. Ему будет сложно понять их, пока не решится его проблема", - подчеркнула эксперт.

По словам психолога, ребенку можно привести такой пример: я тоже прогуливал, как ты, но потом у меня все наладилось – я нашел какую-то идею для посещения конкретного урока и мне стало лучше. При этом важно не игнорировать проблему.

"Потому что ребенок может дойти до того, что его исключат из школы или что его жизнь там станет невозможной. В любом случае, на проблему нужно обратить внимание", - предупредила Вовк.

Порой ребенок просто не справляется с нагрузкой в школе или с эмоциональным напряжением, которое существует в классе. И здесь важно его поддержать.

Прогуливая уроки в школе, ребенок лишает себя возможности научиться коммуницировать в естественной среде. А для подростков взаимодействие со сверстниками особо важно, подчеркнула психолог.

"Во время переходного возраста дети учатся отстаивать свою точку зрения в конфликтах, рассказывать про свои чувства, принимать чувства других (...) Когда ребенок не справляется с трудностями, он начинает их избегать, что-то упуская в своем развитии", - отметила Анна Вовк.