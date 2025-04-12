В завершившемся в начале апреля лично-командном чемпионате Казахстана, прошедшем в Костанае в зале городской школы бокса, принял участие 221 атлет (140 мужчин и 81 женщина) из Астаны, Алматы, Шымкента и 12 областей республики.

Чемпион Казахстана в категории до 89 кг Егор Шерер и бронзовый призер Вячеслав Корщиков (справа) / Фото instagram.com/sport.denisovka.1

Награды чемпионата разыгрывались в десяти весовых категориях и у мужчин, и у женщин.

В числе участников были все сильнейшие тяжелоатлеты страны, в том числе чемпион мира 2024 года в Манаме (Бахрейн) в весовой категории до 102 кг Артем Антропов из Караганды и серебряный призер этого же чемпионата мира в категории до 81 кг Алексей Чуркин из Костанайской области.

Успешно выступили на домашнем чемпионате Казахстана тяжелоатлеты Костанайской области, став призерами в командном зачете как среди мужчин, так и среди женщин.

Наша женская сборная заняла второе командное место, набрав 208 очков и уступив лишь спортсменкам Жетысуской области - 230 очков. Третье место у команды Акмолинской области - 164 очка. В личных соревнованиях представительницы Костанайской области завоевали три медали - одну серебряную и два бронзовые.

В первый же день чемпионата Ирина Чумак (тренер Ержан Бельдибаев), выступавшая в весовой категории до 45 кг, стала серебряным призером, набрав в сумме двоеборья 114 кг (рывок - 48 кг, толчок 66 - кг), уступив 5 кг Олесе Теренюк из Карагандинской области и на 7 кг опередив Викторию Сакардину из Жетысуской области. А победительница IV Молодежных игр Казахстана 2025 года Виктория Мурашкина (тренер Е.Бельдибаев) в этот же день стала бронзовым призером в весовой категории до 49 кг с результатом 133 (63+70) кг, уступив Айнур Абдыхалыковой из Жамбылской области (155 кг) и Снежане Кашкаровой из Жетысуской области (153 кг).

Бронзовым призером чемпионата в весовой категории до 81 кг стала Татьяна Тютина (тренер Е.Бельдибаев) - 183 (83+100) кг, а первых два места в этой категории заняли Виктория Новикова из Акмолинской области (200 кг) и Ирина Никонорова из Кызылординской области (186 кг).

Ержан Бельдибаев (слева) с кубком за второе командное место в чемпионате Казахстана женской сборной Костанайской области / Фото instagram.com/wf_rk

Свою лепту в успешное выступление сборной Костанайской области внесли Виолетта Какалова (тренер Е.Бельдибаев), занявшая пятое место в весовой категории до 55 кг с результатом в двоеборье 142 кг и принесшая 21 очко, Ангелина Васичкина (тренеры Елена Пашкова, Сергей Корщиков) - седьмое место (19 очков) в категории до 59 кг (150 кг), Изабель Мелхасян (тренер С.Корщиков) - восьмое место (18 очков) в категории до 64 кг (125 кг), Екатерина Полупан (тренер А.Корщиков) - десятое место (16 очков) в категории до 64 кг (120 кг), Виктория Захарченко (тренер С.Корщиков) - четвертое место (22 очка) в категории до 71 кг (164 кг), Вероника Данашева (тренер Е.Бельдибаев) - шестое место (20 очков) в категории до 81 кг (145 кг) и Зинаида Захарченко (тренер С.Корщиков) - пятое место (21 очко) в категории до 87 кг (170 кг).

Мужская сборная Костанайской области, набрав 203 очка, заняла третье место. Победителями в командном зачете, как и у женщин, стала сборная Жетысуской области - 250 очков, а второе место у команды Восточно-Казахстанской области - 209 очков. В личных соревнованиях мужчины нашей области превзошли женщин и по количеству, и по достоинству наград, став обладателями четырех медалей, из которых три золотые и одна бронзовая.

Первую медаль у мужчин и первую золотую завоевал серебряный призер чемпионата мира 2024 года в Бахрейне мастер спорта международного класса Алексей Чуркин, тренирующийся под руководством Сергей Корщикова. В рывке наш атлет во втором подходе покорил штангу весом 150 кг. Следующий вес - 155 кг ему не удалось вырвать. И его догнал Едил Турганбай из Жетысуской области, справившийся со 150 кг в третьем подходе. Толчок костанаец начал с веса на штанге 175 кг, который сумел взять только Турганбай, да и то в третьей попытке. А затем Чуркин добавил к этому весу еще 15 кг, толкнув 185 кг и 190 кг, и набрал в сумме двоеборья 340 кг, уверенно заняв первое место. У занявшего второе место Едила Турганбая 315 кг, а третье место занял Биржан Зейдин из Алматы - 292 кг.

В следующей весовой категории - до 89 кг не было равных ставшему в этом году победителем IV Молодежных игр Казахстана мастеру спорта международного класса Егору Шереру (тренер С.Корщиков), показавшему лучшие результаты и в рывке - 165 кг, и в толчке - 182 кг. Попытались в своих заключительных подходах в толчке обойти уроженца Денисовского района бронзовый призер Олимпиады-2016 Денис Уланов из Восточно-Казахстанской области и Асылхан Бектай из Кызылординской области, но оба не справились соответственно с весами 192 кг и 188 кг. В итоге Егор Шерер стал чемпионом, набрав в сумме 347 (165+182) кг, Бектай занял второе место - 341 (160+181) кг, а бронзовую медаль завоевал еще один костанаец Вячеслав Корщиков (тренер С.Корщиков) - 336 (156+180) кг.

Чемпион Казахстана в категории до 81 кг Алексей Чуркин (в центре) / Фото facebook.com/wfrk.kz

Третье «золото» для Костанайской области завоевал выступавший в весовой категории до 102 кг еще один победитель Молодежных игр РК Денис Полубояринов (тренер С.Корщиков). Костанаец показал лучшие результаты и в сумме, и в каждом упражнении - 366 (166+200) кг. Причем его результат смог превзойти только выступавший в весовой категории до 109 кг первый за 30 лет чемпион мира по тяжелой атлетике из Карагандинской области Артем Антропов, установивший при этом рекорд Казахстана - 401 кг.

Очки в копилку Костанайской области для командного зачета также принесли Айбек Нурахмет (тренер К.Жанкишев), занявший девятое место (17 очков) в весовой категории до 61 кг и набравший в сумме двоеборья 215 кг, Родион Гаврилец (тренер В.Маляренко) - десятое место (16 очков) в категории до 67 кг (203 кг), Нурасыл Усенханов (тренер Е.Балгабаев) - седьмое место (19 очков) в категории до 73 кг (244 кг), Роман Бельмач (тренеры Е.Грубенко, С.Корщиков) - 15-е место (11 очков) в категории до 73 кг (220 кг), Глеб Оспанов (тренер С.Корщиков) - 13-е место (13 очков) в категории до 81 кг (230 кг) и Данил Бегайдаров (тренер Е.Бельдибаев) - шестое место (20 очков) в категории до 102 кг (275 кг).

Чемпионами Казахстана 2025 года по тяжелой атлетике среди мужчин в своих весовых категория стали:

до 55 кг - Нурбол Ешинбеков (Карагандинская область) - 235 (100+135) кг,

до 61 кг - Алишер Турганбай (Туркестанская область) - 257 (117+140) кг,

до 67 кг - Сергей Чуев (Жетысуская область) - 286 (130+156) кг,

до 73 кг - Акжол Курманбек (Жетысуская область) - 316 (140+176) кг,

до 81 кг - Алексей Чуркин (Костанайская область) - 340 (150+190) кг,

до 89 кг - Егор Шерер (Костанайская область) - 347 (165+182) кг,

до 96 кг - Сергей Петрович (Акмолинская область) - 360 (165+195) кг,

до 102 кг - Денис Полубояринов (Костанайская область) - 366 (166+200) кг,

до 109 кг - Артем Антропов (Карагандинская область) - 401 (170+231) кг,

свыше 109 кг - Андас Самарканов (Жетысуская область) - 355 (155+200) кг.

Среди женщин чемпионские титулы в своих весовых категориях завоевали:

до 45 кг - Олеся Теренюк (Карагандинская область) - 119 (52+67) кг,

до 49 кг - Айнур Абдыкалыкова (Жамбылская область) - 155 (69+86) кг,

до 55 кг - Юлия Трошкина (Акмолинская область) - 171 (78+93) кг,

до 59 кг - Дарья Далабаюк (Карагандинская область) - 180 (81+99) кг,

до 64 кг - Карина Горечева (Жетысуская область) - 196 (91+105) кг,

до 71 кг - Арай Нурлыбекова (Алматы) - 219 (94+125) кг,

до 76 кг - Аянат Жумагали (Алматы) - 215 (95+120) кг,

до 81 кг - Виктория Новикова (Акмолинская область) - 200 (85+115) кг,

до 87 кг - Акерке Байманап (Алматы) - 206 (90+116) кг,

свыше 87 кг - Любовь Ковальчук (Карагандинская область) - 252 (112+140) кг.

По итогам завершившегося чемпионата отобраны кандидаты для участия в чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который пройдет с 9 по 15 мая в Жэньшэне (Китай). На сегодня стало известно, что в нем не примет участие Алексей Чуркин, который перед чемпионатом Казахстана получил травму руки, и, хотя восстановился и стал победителем национального первенства, тренерский штаб сборной решил не форсировать подготовку костанайского атлета, а будет готовить его к главному старту года - чемпионату мира в Фёрде (Норвегия), запланированный на 2-11 октября. На этом чемпионате мира спортсмены будут выступать в новых весовых категориях. Мужчины будут соревноваться в категориях до 60 кг, до 65 кг, до 71 кг, до 79 кг, до 88 кг, до 98 кг, до 110 кг и свыше 110 кг, а женщины - в категориях до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 86 кг и свыше 86 кг.