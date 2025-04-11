Великий пост для всех православных христиан завершится в это воскресенье, 13 апреля. В этот день верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. За ним начнется Страстная седмица, в последний день которой отмечают Пасху - день Воскресение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа.

Фото из архива "НГ"

О богослужениях в эти дни, а также об освящении вербы и куличей рассказали в пресс-службе Костанайской и Рудненской епархии.

13 апреля – Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.

В Константино-Еленинском кафедральном соборе в 9.00 начнется Богослужение и освящение вербы. Также освятить вербу можно будет в течение всего дня.

В этот же день в 17:00 часов пройдет Таинство соборования. Это Таинство, в котором при помазании тела специально освященным маслом (елеем) призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Участвовать в Таинстве может любой желающий православный христианин, предварительно записавшись в лавке собора.

16 апреля – Великая среда.

Вечернее богослужение – 17:00. В церковной традиции, вечером, в среду Страстной седмицы, принято приступать к Таинству исповеди.

17 апреля – Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

Литургия - 08:00. В этот день за Божественной Литургией принято причащаться Святых Христовых Таин.

18 апреля – Великая пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей.

Вечерня с выносом плащаницы Спасителя, в воспоминание снятия с креста тела Христова и погребения Его -17:00.

19 апреля – Великая суббота.

Литургия - 08:00. Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью.

19-20 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Богослужения в Константино-Еленинском кафедральном соборе:

19 апреля 23:30 – Пасхальная полунощница,

20 апреля 00:00 – Крестный ход. Божественная Литургия.

Освящение куличей:

В субботу, 19 апреля – с 10:00.

20 апреля – по окончании пасхального Богослужения. В течение дня.

Благодатный огонь:

20 апреля, 15:00 – Великая пасхальная вечерня. Встреча Благодатного огня из Иерусалима.

Взять благодатный огонь можно будет в ближайшие 7 дней во всех храмах областного центра.