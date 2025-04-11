Сегодня, 11 апреля, состоялось совещание по реализации экологической программы "Таза Казахстан" в Костанае. Аким области Кумар АКСАКАЛОВ прокомментировал слайды с изображением деревьев, которые в Костанае жестким кронированием были доведены до состояния пней.

Фото из архива "НГ"

- Вопрос ухода за зелеными насаждениями требует серьезного переосмысления, - сказал Аксакалов, - то, что у нас называют кронированием, на деле часто превращается в безграмотную обрезку, после которой дерево либо умирает, либо превращается в обрубок. Это нельзя назвать уходом за зелеными насаждениями... Надо прекратить ежегодное кронирование.... Допустима обрезка только грамотная, по правилам и по необходимости. И работу начать с полной, доскональной ревизии всех деревьев - какие требуют ухода, какие можно восстановить, а какие нуждаются в замене. Озеленение мы обязаны проводить качественно и системно.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Аким области поручил акимату Костаная создать «в одном из действующих ГКП отдельную службу по уходу, учету и защите зеленых насаждений».

Он напомнил, что в 2025 году в населенных пунктах области планируется высадить более 52 тысяч деревьев, в Костанае - около 3 тысяч.

- При этом мы должны обеспечить им правильный уход, - повторил Кумар Аксакалов. - Посадить дерево - это хорошо, но ухаживать за ним, сохранить его — вот настоящая забота о будущем.

- Сажать будем не в порядке субботников, - отреагировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАВЕВ, - этим займутся организации, чтобы приживаемость деревьев была лучше.

Фото Олега ПАКА

Редакция "НГ" также предлагает руководству города обратить внимание на планирование посадок. Те же тополя и березы часто сажают под линии электропередач, а потом каждый год мучают жесткой обрезкой.