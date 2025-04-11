В Казахстане могут перестать выпускать монеты номиналом 1 тенге, передает Informburo.kz. Национальный банк изучает этот вопрос, сообщил его председатель Тимур Сулейменов.

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На брифинге журналисты отметили, что в США решили не чеканить одноцентовые монеты. У руководителя Нацбанка страны спросили, нет ли планов перестать производить монеты номиналом 1 и 2 тенге в Казахстане.

"Насколько я понимаю, для денежного обращения всех стран монеты номиналом 1 печатаются, потому что у нас десятичная система. Всё равно у нас 1, 10, 100, 1000. И почему-то номинал 1 исторически или по каким-то психологическим, поведенческим причинам, страны стараются иметь. Но чаще всего это невыгодно. Потому что стоимость чеканки этой монеты гораздо выше, чем её ценность", – сообщил Тимур Сулейменов на брифинге.

Он добавил, что Национальный банк сейчас рассматривает этот вопрос.

"Мы думаем, есть ли необходимость сохранять чеканку монет номиналом 1 тенге. Изучаем всё, это такой интересный международный опыт. И США дало почву ещё раз об этом задуматься. Прорабатываем, пока к решению не пришли", – заключил глава Нацбанка.