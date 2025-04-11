В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) рассказали подробности о новых правилах регистрации абонентских устройств, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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С 24 марта в Казахстане ввели списки с "белыми", "серыми" и "черными" смартфонами. В белый список вошли устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных. В серый список - аппараты, статус которых требует дополнительной проверки, но временно допущенные к работе в сети на срок до 30 дней. В черный список попали устройства с некорректным IMEI. Черным устройствам навсегда отключат доступ к сотовой связи. Верифицировать их можно до 24 мая этого года.

В связи с введением новых правил регистрации мобильных телефонов редакция решила уточнить у профильного министерства некоторые детали. Например, как проверить телефон перед покупкой на маркетплейсе, если его нельзя приобрести без предварительной оплаты.

"Если покупатель приобретает телефон через казахстанские маркетплейсы, то он покупает устройство у отечественного продавца, который сам верифицирует устройство. Казахстанские маркетплейсы в настоящее время рассматривают возможность указывать IMEI-коды непосредственно на сайте в описании устройств. Таким образом, при покупке у отечественных продавцов покупатель уже на этапе оформления заказа сможет видеть IMEI-код устройства", - сообщили в МЦРИАП в ответ на официальный запрос.

В министерстве подчеркнули, что новшества не направлены на запрет деятельности дистрибьюторов в Казахстане. Внесенные изменения касаются исключительно процедуры верификации мобильных устройств.

"Новые требования не ограничивают каналы продаж - бизнес может продолжать свою деятельность, верифицировав устройства. Рекомендуем перед покупкой проверять IMEI-код устройства, так как именно потребитель принимает окончательное решение о приобретении товара. Цель данного приказа заключается в обелении рынка, то есть борьбе с теневым сегментом", - добавили в МЦРИАП.

Как говорится в приказе, ограничения могут быть наложены на устройства, ввезенные в страну после 24 марта. Сколько такой техники завезли в Казахстан, неизвестно. Однако в цифровом министерстве отметили, что в течение дополнительных 60 дней (до 24 мая) все продавцы могут верифицировать непроданные устройства, оставшиеся на складах. Этого времени достаточно для завершения процесса верификации.

После 25 мая сайт, на котором можно проверить статус IMEI и верифицировать смартфон, продолжит работу, и продавцы смогут и дальше верифицировать новые устройства. Однако после 25 мая начнутся ограничения на использование сотовой связи для неверифицированных устройств.

"Мы не запрещаем ввоз, не ограничиваем продажу. Мы лишь вводим обязательство подтверждать происхождение устройства. (...) Цель данного приказа – обеление рынка мобильных устройств, создание условий для честной конкуренции и защиты потребителей от теневого рынка. Верификация мобильных устройств не требует финансовых

затрат", - добавили в министерстве.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) - это международный идентификатор мобильного оборудования, то есть уникальный код. IMEI определяет устройство в мобильной сети; помогает оператору заблокировать телефон в случае кражи; используется для проверки подлинности устройства.

Как проверить IMEI

В Казахстане есть база данных идентификационных кодов. Находится она на сайте imei.rfs.gov.kz. Там можно проверить:

свое устройство по IMEI;

сколько номеров зарегистрировано на ваш ИИН;

сколько абонентских номеров зарегистрировано на ваш IMEI.

На сайте отмечается, что при проверке IMEI учитываются только первые 14 цифр.

Узнать IMEI можно одним из следующих способов: