Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильную ситуацию на мировых рынках, передает Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

По словам Главы государства, текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

"Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье.

Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане. Хотя сейчас взят мораторий на 90 дней на введение высоких тарифов, но тем не менее рынок очень нестабильный. Поэтому мы занимаемся решением вопросов ликвидации последствий этого экономического шторма для экономики Казахстана. Но, уверен, поводов для паники нет", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан всегда уверенно преодолевал все вызовы, фокусируя свои усилия на приоритетных направлениях.

"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, мы продолжим следовать обнародованной повестке развития. Все приоритетные инфраструктурные проекты и другие запланированные работы будут выполняться в полном объеме. Вчера я поручил в срочном порядке завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов с целью недопущения снижения темпов роста и притока инвестиций", - добавил президент.

В нынешних условиях развернется борьба за инвестиции, подчеркнул Токаев.

"Здесь нам нужно находиться в очень хорошей форме. Мы должны быть готовы ко всем вариантам, действовать прагматично, уверенно. Кризисы, как вам известно, тем хороши, что наглядно показывают присутствие или отсутствие деловых качеств управленцев, а также рождают новые возможности. Это крайне важно для сохранения устойчивости национальной экономики и социальной стабильности в условиях радикальных внешних шоков", - заявил Президент Казахстана.

2 апреля президент США Дональд Трампобъявил о введении тарифов в отношении импортируемых товаров из 185 стран. Базовая ставка составит 10 процентов, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза. В ответ Китай отказался от планов заключения глобальной сделки с США и начал готовиться к полноценной торговой войне с Америкой.

Вследствие этого исторический по своим масштабам обвал фондового рынка охватил весь мир, лишив основные рынки более 10 триллионов долларов. Инвесторы распродают акции в ожидании рецессии, которая, по их мнению, наступит после введения пошлин Дональда Трампа.

9 апреля Трамп внезапно объявил, что приостановит действие ответных пошлин на 90 дней и увеличит пошлины для Китая до 125 процентов после того, как Пекин объявил о введении ответных пошлин на экспорт из США.

Дональд Трамп объяснил свое решение приостановить действие взаимных пошлин на 90 дней, заявив журналистам в Белом доме, что люди "стали немного нервными" и "начали верещать" из-за рыночных потрясений.