Жительница Костаная Ирина КАРПЕНКО является руководителем проекта «ПОИСК РЕГИОН 10» с 2017 года. Мы спросили ее о том, что влечет людей на путь добровольного служения, заставляя их тратить время и энергию.

Участники проекта «ПОИСК РЕГИОН 10»

- Ирина, как получилось, что вы стали волонтером?

- Волонтерство для меня началось с участия в поисках пропавшей девочки в Костанае. Я присоединилась к группе добровольцев, в которой активно участвовали многие мои друзья и жители города. Это событие стало отправной точкой для создания поисковой группы, она же впоследствии развилась в масштабное движение неравнодушных граждан, занимающихся поиском без вести пропавших людей.

- Какой вы были в детстве?

- Я запрещала всем есть яйца, когда увидела, что из них вылупляются птенцы. Лет в 6 нашла гнездо с маленькими мышатами и кормила их. Потом они выросли и приводили, показывали мне своих детей. Лет в 9 мы жили в 5-м микрорайоне, тогда район только застраивался. Как-то к нам пришла лиса. Ее не убили, но позже приехали из службы отлова и начали травить всех собак, думая, что они заразились бешенством. А мы этих щенков прятали и лечили. В общем, как все дети, собирала и тащила домой больных кошечек и собачек, птичек. Лечила их всех.

Ирина Карпенко с благодарственным письмом начальника ДЧС Костанайской области

- Какие случаи из вашей поисковой работы больше всего запомнились?

- Конечно, первым случаем, врезавшимся в память навсегда, стала история маленькой Виктории Гани. Трагедия, пройти мимо которой не смог бы никто… Еще однажды искали бабушку-грибницу. Несмотря на свой преклонный возраст и леденящий холод, женщина смогла выжить, не сдаться. Она была потрясена, когда мы вместе с коллегами нашли ее у железнодорожных путей. Смотрела на нас с изумлением и спрашивала: «Неужели вы все меня одну искали?!» Случаев с хорошим исходом много, когда выдыхаешь с облегчением: «Найден! Жив!»

Ну и трагические бывают… В тревожной тишине тянутся дни с 21 сентября 2024 года, когда из родного дома в поселке Майколь ушел и не вернулся Насиф Магеррамов 1999 года рождения. Мы продолжаем неустанные поиски, моля о любой вести, способной вывести нас на след пропавшего. Кроме него ведем и другие поиски людей…

- Есть достижение, которым действительно гордитесь?

- Скорее всего, главная гордость - команда, которая преодолевая себя, все тяготы, рука об руку всегда идёт на помощь в трудные минуты. А также то, что у нас получилось создать целое движение на благо общества, быть значимыми и полезными в данном направлении и не только.

- Как преодолеваете слабости?

- В нашем деле слабым не место, иначе можно быстро выгореть. Конечно, трудности есть всегда, но справляться помогают близкие, друзья и семья волонтеров-поисковиков, которые всегда поддерживают и понимают. Невыносимо тяжело совладать с чувствами, когда бесследно исчезают или, что еще страшнее, трагически погибают люди, особенно дети…

- Какой совет вы бы дали начинающим волонтёрам - тем, кто только думает об этом, или уже готов активно заниматься добровольческой деятельностью?

- Быть настоящим, быть искренним, честным в своих делах и мыслях. Только так человек может помогать, не ожидая благодарности в ответ. Волонтерство - непростой вид деятельности, и здесь нет места лжи и коварству, алчности и наживы. Это призвание, для кого-то хобби. Оно даёт огромный потенциал для здорового развития общества в целом. Общество всегда может рассчитывать на безвозмездную помощь волонтеров. Но, к сожалению, волонтеры не всегда получают обратную связь от общества, способного оказать поддержку и взять под свое крыло такие организации, как наша.

- Помогает ли вам государство в этом? Может, давали награды?

- Государство практически безучастно, затраты несём сами. На любое поисковое мероприятие необходимы материально-технические ресурсы, но, увы, все появляется только благодаря усилиям и затратам самих волонтеров, по крайней мере, именно волонтеров ЧС. Мы периодически участвуем в проектах, ярмарках социальных идей, иногда получаем мини-гранты на приобретение элементарных технических средств для более эффективной работы, но это капля в море... Тяжело найти спонсоров. Даже помещение для хранения лодок и прочего инвентаря оплачиваем сами. Складываемся, кто сколько может, отрывая от семейного бюджета. Награды? Да, имеем большое количество грамот и дипломов, в том числе и от президента страны. Но это все, чем государство может нас отметить и поощрить.

- Что самое сложное в волонтерстве?

- Быть вовлечённым и преданным своему делу: посвящать свои усилия, здоровье и личное время на помощь другим. Также процесс обучения требует значительных затрат энергии и времени.

- Что вам больше всего нравится в работе волонтера?

- Прежде всего, это люди, с которыми творишь добро. Со многими сдружилась настолько, что они стали неотъемлемой частью моей жизни. И какая же это радость – спасти человека, успеть найти его живым и невредимым, вернуть родным и близким! Это дорогого стоит.

Фото из личного архива Ирины КАРПЕНКО





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