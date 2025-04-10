Дело в отношении А. рассматривал Аулиекольский районный суд. Мужчина обвинялся в скотокрадстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Скот уводили из загонов неоднократно и нанесли крестьянскому хозяйству особо крупный ущерб.

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За период с февраля по октябрь 2021 года с вольного выпаса в селе Жекеколь Карасуского района преступная группа украла 71 лошадь разных мастей и возрастов и стадо овец из 28 голов. Материальный ущерб КХ оценили в 32 млн тенге.

- Прокурор в заключении просил о назначении наказания подсудимому в виде лишения свободы сроком на 9 лет и в его действиях признать рецидив преступлений, - сообщает пресс-служба облсуда. - Потерпевший просил строго не наказывать, так как ущерб ему возмещен в полном объеме.

Сам же подсудимый свою вину не признал.

Смягчающих обстоятельств суд не нашел, а отягчающими стали рецидив и групповое преступление по предварительному сговору.

В итоге подсудимому А. назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности. В соответствии со ст.14 ч.1 УК в действиях А. признан рецидив преступлений.

Приговор еще не вступил в законную силу.