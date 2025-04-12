Про размеры этой поддержки на сезон 2025 года с середины прошлого года чиновники говорят с придыханием. Сумма беспрецедентно большая. Санкционирована главой государства. 780 млрд тенге по стране, из которых 84 млрд предназначены сельхозпроизводителям Костанайской области. А они недовольны. Чем конкретно и что с этим «конкретно» сейчас можно и нужно сделать, говорили 8 апреля на заседании отраслевого совета палаты предпринимателей.

Есть только миг

На эту дату во многих районах области хозяйства выборочно приступили к закрытию влаги, а это означает, что цикл весенних полевых работ начат. И уже к этому времени была подготовлена техника, закуплено горючее. А еще значит, что начало посевной близко, следовательно, уже приобретены семена, удобрения, запчасти... То есть затраты аграрии понесли. Денег же, которыми государство вроде бы готово их поддержать по программам «Кен Дала» и «Кен Дала - 2», у многих заявителей на счетах пока нет.

Члены ассоциации СХТП отмечают, что, критикуя, всегда предлагают выход из ситуации

На заседании данные по своим компаниям приводили члены Ассоциации сельхозтоваропроизводителей области. Все предприниматели с изрядным опытом. Глава ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ сказал, что «деньги обещают на этой неделе, но оформлением документов мы занимались почти два месяца». Директор ТОО «Азия Алтын 2030» Светлана МИХАЙЛЕНКО рассказала, что заявку направили в кредитное товарищество 10 марта, в филиале Аграрной кредитной корпорации она оказалась 17 марта, по прогнозам Михайленко, «получим мы деньги где-то в мае». Своя история у руководителя АО «Заря» Александра КЛИМКО - «необходимую финансовую отчетность за три года подготовили, это дело канительное, множество бумаг, мы сдали, но данные же еще теперь нужно перепроверить, так что менеджер в АКК сказал, что ждать 3-4 недели, то есть деньги получим в конце апреля».

И в связи с такими сроками аграриев волнуют два момента. Деньги названных госпрограмм бизнесом должны быть освоены до 1 августа. Аграрии боятся не успеть.

- Во-первых, осваивать средства необходимо строго по целевому назначению - в программе обозначен 31 пункт. Но существенную часть расходов по этим направлениям аграрии уже понесли, и такие затраты не учитываются, - отметила Светлана Михайленко. - Если средства не освоены и остаются на счете, аграриям грозит штраф в размере 15% от неосвоенных средств. А если они освоены, но целевое назначение не будет подтверждено, в том числе и из-за сроков, то штраф составит уже 25%. В итоге риск доходит до 40% штрафных санкций. Есть большая вероятность, учитывая обстоятельства, попасть под них. Более того, при таких обстоятельствах предприниматель пожизненно теряет право участвовать в аналогичных программах. Здесь, конечно, нужна какая-то градация.

Решить ситуацию аграрии предлагают возмещением затрат, понесенных ранее на весенние полевые работы текущего года, то есть возмещением затрат до получения кредита. А также перенести срок освоения кредитных средств с 1 августа на 1 ноября, поскольку уже ясно, что фактическое поступление наибольшей суммы средств на счета предпринимателей произойдет в апреле - мае.

Время у вас было

Обращались они к представителю областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» Жанне АБЗУЛИНОВОЙ. Просили донести до руководства АКК суть проблем и варианты решения.

С большей частью претензий Абзулинова не согласилась. В том числе и по срокам рассмотрения заявок.

- Мы стараемся обработать каждую в максимально сжатые сроки. Чтобы рассматривать 2-3 месяца, такого нет, - заявила она. - Да, над заявкой начинают работать несколько служб: залоговая, юридическая, служба безопасности. Если возникают у них вопросы, мы обращаемся и ждем обратной связи. Если ее нет, то может время затянуться.

Отдельно Абзулинова отметила, что на сельхозцикл 2025 года государство не только выделило беспрецедентно крупную сумму на кредитование, но пошло на такие меры, как раннее финансирование. Прием заявок по программе «Кен Дала - 2» был открыт 1 ноября 2024 года. В декабре, январе можно было направлять документы без спешки. Но высокой активности у бизнеса не наблюдалось.

Расслышать друг друга

- Вы думаете, что нам самое важное взять кредит, что ли? - не выдержал Александр Климко. - Мы на хозрасчете работаем и живем. Сначала считаем свои деньги, а потом думаем, брать ли что-то у государства взаймы. До прошлого года 8 лет работали без кредитных ресурсов. Справлялись. Но последние два года выдались тяжелыми. К тому же подошло время еще и технику обновлять. Решили подать на кредитование. Почему мы в декабре - ноябре не обращались? Есть причины. «Заря» - семеноводческое хозяйство. Мы вырастили и подготовили семена. Рассчитывали, что будет спрос. А спрос упал. И нам пришлось продать это зерно вместо 130 по 70 тысяч за тонну. Вот поэтому в январе все посчитали и поняли, что своими ресурсами не обойдемся. А чтобы в январе подать заявку, надо же финансовую отчетность по форме подготовить за 2024 год. Ее делают до конца января. Вот поэтому мы задержались с подачей заявки.

Из комментариев, которые затем прозвучали, следовало, что у обеих сторон явно есть сложности с коммуникациями. Вроде как и финотчетность в таком объеме не нужна. И затраты, сделанные осенью 2024 года на посевную этого года в зачет все-таки возьмут. Высказана была претензия о том, что при оформлении заявки требуют информацию о движении материалов по всем объектам многоотраслевого хозяйства. А там, например, есть центральная котельная, строительный участок, магазин, при этом в совокупности они большого влияния на финансовую состоятельность не имеют - 1-2%.

- Как правило, мы рассматриваем только то, что касается растениеводства, - ответила Абзулинова. - Тут еще были вопросы по страхованию залогов... У корпорации очень лояльная кредитная политика касательно применения коэффициентов ликвидности, по принятию имущества в качестве залогового обеспечения. Что касается страхования, то оно необходимо для имущества, которое имеет риск утраты. Например, автотранспорт, оборудование. Это же вам даже в плюс, если что-то случится. Касательно недвижимости у нас нет требования по страхованию.

Ответила она и на вопрос по зарплатным картам.

- В целевое освоение кредитных средств не попадает заработная плата. Почему? - спрашивал Кайрат Оспанов. - Потому что мы не перечисляем ее работникам на карты. В деревнях где их использовать? В магазинах далеко не у всех есть терминалы... Даже просто обналичить деньги негде. Лично я с этим пунктом никаких проблем не вижу. Мы же делаем пенсионные отчисления. По ним все можно проверить.

Однако Абзулинова ответила, что по правилам освоение кредитных средств осуществляется только безналичным путем.

- Вы все-таки нас, наши предложения услышьте, - подытожила долгую встречу Михайленко, - в конце концов, мы же сюда пришли не двойки друг другу выставлять. Разговор должен пойти на пользу дела.

Глава управления сельского хозяйства привел данные по освоению средств госпрограмм

Пока же ситуация на пороге посевной следующая: в республике из 780 млрд тенге получено хозяйствами на начало апреля 140 млрд. Руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ на брифинге 3 апреля привел данные, что на эту дату в области выдано около 26 млрд тенге из распределенных региону 84 миллиардов.

О посевной

В этом году в области яровой посевной клин составит 5 млн 122 тыс. га, немного больше прошлогоднего. Под пшеницу отводят 3 млн 645 тыс. га.

- Продолжается диверсификация в растениеводстве, увеличиваются посевы культур, имеющих высокую рыночную стоимость, - бобовые, масличные. А с учетом строительства новых молочно-товарных ферм расширяются и площади под кормовыми культурами, - сказал 3 апреля Ибрагим Бекмухамедов. - За последние 10 лет площади возделывания масличных возросли с 335,8 тыс. га до 691,4 тыс га, соответственно, валовой сбор маслосемян увеличился с 212 тыс. т до 510 тыс. т. За то же время площади бобовых расширились с 29,2 тыс. га до 149,1 тыс. га в 2024 году.

В текущем году хозяйства планируют существенно увеличить посадки картофеля: довести площади под этой культурой до 5,5 тыс. га, что на 2 тыс. га больше прошлогоднего.

Фото Галины КАТКОВОЙ