Мужчина пересек улицу Карбышева в неположенном месте. Инспектор составил протокол о нарушении ПДД. На улице Воинов-Интернационалистов так же сократил путь несовершеннолетний подросток. Была проведена профилактическая беседа в надежде достучаться до сознания юного нарушителя. Эти нарушения были выявлены всего за 40 минут рейда, который провели костанайские полицейские 9 апреля.

В Казахстане за переход в неположенном месте предусмотрен штраф - 2 МРП. Повторное нарушение в течение года после первого повлечёт штраф уже в размере 10 МРП.

За три месяца 2025 года к административной ответственности в Костанае привлекли 2 421 пешехода - на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. Всего за этот период на территории города зарегистрирован рост ДТП на 414,3% (с 21 до 108) и число пострадавших в них на 361,3% (с 31 до 143) по сравнению с первым кварталом 2024 года.

- Зачастую пешеходы переходят проезжую часть в неустановленных местах и становятся жертвами ДТП, – комментирует командир взвода БПП УП Костаная капитан полиции Марат ЖУМАНОВ. - Чаще всего подобные нарушения происходят возле торговых домов, рынков и мест массового отдыха. Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения: соблюдайте правила! Переходите дорогу только в обозначенных местах, по пешеходным переходам, дождавшись зеленого сигнала светофора и лишь убедившись, что все автомобили остановились. Эти три простых правила – залог вашей безопасности. Научите им своих детей. Также помните: пешеходный переход – это не красная дорожка, гарантирующая безопасность. Это, скорее, соглашение между водителем и пешеходом, требующее взаимного уважения и внимания.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий - невнимательность водителей, теряющих бдительность за рулем. Безрассудное превышение скорости превращает дорогу в опасную гоночную трассу, где каждое мгновение может стать последним. И, наконец, пренебрежение элементарными правилами дорожного движения – будь то рискованное маневрирование, хаотичное перестроение или игнорирование безопасной дистанции.

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