Тему недавно подняла одна из наших читательниц. Лейтмотив ее письма - людей надо воспитывать, чтобы грамотно пользовались мусоропроводами. Тогда и в подъездах не будет вони, и территории дворов не будут загромождать контейнерные площадки, сегодня нередко заваленные отходами, со шныряющими крысами... Однако акимат города давит на ПКСК и ОСИ, заставляя мусоропроводы заваривать, демонтировать. Корреспондент «НГ» попробовал разобраться в ситуации.

Ведется ли кампания?

Вопрос актуальный еще и потому, что Костанай сегодня быстро растет ввысь. Дома высотой и 9, и 11 этажей появляются тут и там. Обход нескольких новостроек такого «роста» в центре города показал, что мусоропроводы в них не запроектированы.

Состояние мусоропровода зависит от культуры буквально каждого жителя подъезда

А в перспективе генпланисты обещают нам застройку еще более высотную. Тащить с 19-го этажа вниз мешок с мусором? Это первый вопрос. Второй: это сколько же мусорных контейнеров придется установить во дворе? В дальнейшем постараемся найти на них ответы со ссылками на строительные нормы. А пока на подступах к этой довольно сложной теме изучаем сегодняшнее положение вещей.

Вопрос, что за кампания началась против мусоропроводов, мы задали директору ТОО «Тазалык-2012» Радику ИСКАЛИЕВУ. Оказалось, что насчет «началась», мы не правы. В областном центре есть дома, где мусоропроводы ликвидировали и 3, и даже 5 лет назад. Из-за жалоб жильцов на постоянные засоры, вонь и антисанитарию.

Так выглядит подъезд к мусоропроводу, где используется манипулятор



- Их в Костанае около 40 вообще, в 8 домах заварили. Помещения, где стояли приемочные контейнеры, вычистили, оборудовали там кладовки. Я сам живу в доме, где раньше в подъездах были мусоропроводы. Вот по названным причинам их ликвидировали, - рассказал директор ТОО. - Но в целом никакой организованной кампании нет. Ситуация сегодня с нашей стороны такая: предприятие перевооружается, мы переходим на евроконтейнеры, они пластиковые, на колесах. Приобретаем и специализированный автотранспорт, приспособленный для работы с ними. Ну, например, спецмашины у нас с задней загрузкой. Для евроконтейнеров как раз. А при обслуживании мусоропроводов подходят с боковой. Вы же, наверно, видели, как они располагаются. К ним просто так не подъедешь. У некоторых приемочные контейнеры стоят в помещениях на подиумах. Работать нужно манипуляторами, кранами, проще говоря. Манипулятор вытаскивает контейнер из помещения на площадку, а с нее уже наша техника забирает. Пластмассовый контейнер там никак не подходит. Только металлический. Манипуляторы у нас очень старые. Работать ими, то есть поднимать груз, небезопасно... Часто подъезды к помещениям с мусоропроводами заставлены машинами, нашему транспорту ни подъехать, ни развернуться.

Про штрафы и совесть

Несколько многоэтажек с мусопроводами стали пунктами моей специфической экскурсии. Они разные: всего на один подъезд и очень большие. Те, в которых мусоропроводы были, но о них и не вспоминают, и те, где они существуют и жильцов устраивают. Заодно я оценивала, насколько чистые дворы и в каком состоянии контейнерные площадки, если они появились после ликвидации мусоропровода.

В четырех подъездах домов по Бородина, 107 и Пушкина, 175 мусоропроводы в приличном состоянии, запахов нет, мусора вокруг тоже. Вероятно, так бывает не всегда, иначе на крышках мусорных люков не появлялись бы объявления со следующими текстами: «Мусоропровод не предназначен для картонных коробок и другого негабаритного мусора. В случае забитого мусоропровода пробивать будете своими силами» или «Уважаемые соседи! Будьте аккуратны. Убирайте за собой, не сбрасывайте крупный мусор (6-7 эт.)!» У меня после обхода собралась целая коллекция такого рода объявлений, в них и про штрафы, и про совесть.

Кстати, помещения, где стоят приемочные контейнеры в этих домах, выглядят не очень-то прибранными. Там же стоят коробки для негабарита. Двор здесь большой, явно после субботника. Но с той стороны, где по его границе стоят гаражи, в закутках между ними полно мусора. Двигаюсь в сторону относительно нового дома по Тауелсиздик, 166, у которого с названными домами двор общий. В этой девятиэтажке мусоропровода нет. Контейнерная площадка, установленная для его жильцов, очень плоха: поломанное ограждение, за контейнерами - неаппетитные кучи, какие-то перья разлетаются. Понятно возмущение автора письма в «НГ», которая живет в доме с мусоропроводом, сравнение явно не в пользу этой площадки с контейнерами.

Следующий привал - у дома по Летунова, 95. Два подъезда. Мусоропроводов нет уже несколько лет. Спрашиваю у мужчин во дворе мнение о демонтаже. Говорят, нормально, в доме чисто, без запахов. Показали, где у них мусорка. Ее состояние - тушите свет. Переполненные контейнеры. Рядом все завалено.

Антисанитария против удобства

В доме по Аль-Фараби, 88 мусоропроводы заварили в июне прошлого года. По словам председателя одноименного ОСИ Рустама АЛМУХАМБЕТОВА, в первую очередь из-за запаха и из-за того, что в помещении, где стоял контейнер, постоянно появлялись мыши.

Контейнерная площадка в таком виде явно проигрывает мусоропроводу

- Мы сделали все, как положено. Провели опрос жильцов, зафиксировали мнения протоколом, большинство согласилось с тем, чтобы мусоропровод заварить, - рассказал он «НГ», - сам я живу в этом доме и подписался «за» одним из первых. Год прошел. И я по-прежнему считаю, что мы сделали правильно. А для контейнеров нам акимат определил место во дворе.

Вечером 8 апреля, то есть в конце рабочего дня, контейнеры были во вполне нормальном виде. Рядом стояли мешки, набитые сухой листвой, явно приготовленные к вывозу.

А в доме по Темирбаева, 39 - переходный период. В подъезде № 7 два года назад мусоропровод заварили. Причина обычная - вонь в комплекте с мухами и муравьями. Сейчас вроде бы собираются то же самое сделать в соседнем подъезде, доканывает антисанитария. Остальные пока остаются на прежних позициях. Одна из жителей (из прежде несогласных) рассказала, что поначалу была резко против. Но большинство победило. И по-человечески убедило. Сейчас соседи помоложе и поздоровее не забывают помочь пожилому человеку вынести мусор. А плюс - отсутствие вечного амбре на лестничной площадке и ремонт, на который сразу после ликвидации мусорника дружно скинулись соседи.

- Мы общаемся с председателями ПКСК, ОСИ. И дело же еще в том, что мусоропроводы им тоже надо обслуживать, точнее, содержать, - пояснял Радик Искалиев, - например, необходима регулярная дезинфекция. А если полностью следовать санитарным нормам, их нужно бы периодически промывать, чтобы запаха не было. Следовательно, в тариф необходимо закладывать затраты на это. Люди вроде хотят этого удобства, но платить за его содержание далеко не всегда готовы. Ну и действительно, часто забивают мусоропроводы чем попало.

Никуда не денемся

Он также сказал, что ни о каком давлении акимата в пользу «Тазалыка» речи нет. Решение о судьбе мусоропроводов - только за жильцами, принимается оно большинством голосов, должно быть задокументировано. Но это уже отношения на уровне ОСИ.

- Если мусоропровод у вас действующий, мы будем выполнять свои обязательства по договору. Никуда не денемся, - сказал директор товарищества.

Наверное, для кого-то сейчас это самое важное. А вывод из моей экскурсии банальный до невозможности: все зависит от людей. Одни умудряются и мусоропроводы содержать в достойном виде, и контейнерные площадки тоже. Другие превращают в вонючие помойки и то и другое. Вопрос на засыпку, чем вторых воспитывать и кто это должен делать?

Фото Галины КАТКОВОЙ