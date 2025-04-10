Не жечь сухую траву призвали в МЧС - сейчас там поселились первые зайчата
Спасатели говорят, что горение сухой травы - это стихийное бедствие, которое чаще всего происходит по неосторожности человека. Сжигание сухостоя может привести к трагическим последствиям, в том числе к уничтожению животных и разрушению экосистемы, передает Tengrinews.kz.
Фото: МЧС
В МЧС напомнили, что в период с конца марта до начала мая в степи начинают появляться первые зайчата.
"Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах и на опушках леса. В это время особенно важно быть внимательными при сжигании сухой растительности. По неосторожности огонь может уничтожить не только растительность, но и привести к гибели молодых животных", - рассказали спасатели.
В МЧС также призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности:
- очищать территорию вокруг дома от сухой травы и мусора, чтобы избежать возможных возгораний;
- при выезде на природу иметь при себе средства пожаротушения: воду, огнетушитель, лопату;
- строго следовать инструкциям при разведении костров в специально отведённых местах;
- объяснять детям правила безопасного поведения на природе и недопустимость игр с огнём.
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