Спасатели говорят, что горение сухой травы - это стихийное бедствие, которое чаще всего происходит по неосторожности человека. Сжигание сухостоя может привести к трагическим последствиям, в том числе к уничтожению животных и разрушению экосистемы, передает Tengrinews.kz.

Фото: МЧС

В МЧС напомнили, что в период с конца марта до начала мая в степи начинают появляться первые зайчата.

"Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах и на опушках леса. В это время особенно важно быть внимательными при сжигании сухой растительности. По неосторожности огонь может уничтожить не только растительность, но и привести к гибели молодых животных", - рассказали спасатели.

В МЧС также призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности: