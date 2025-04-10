Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас КИЗАТОВ рассказал о предлагаемых изменениях в законодательстве, благодаря которым казахстанцам будут списывать кредиты, навязанные мошенниками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как пояснил Олжас Кизатов, действующая в законе норма предусматривает списание мошеннических займов исключительно по решению суда, что зачастую существенно ограничивает возможности пострадавших защитить свои права. В рамках законопроекта были предложены новые основания по досудебному списанию. В частности, среди новых требований зампред АРРФР назвал обязательное личное присутствие клиента при получении первого кредита в банке или микрофинансовой организаций (МФО), а также введение "периода охлаждения" на 24 часа. То есть в течение этого времени заемщик может отказаться от полученного кредита.

- Также в отношении отдельных категории граждан будут устанавливаться дополнительные требования, то есть получение дополнительного согласия на выдачу кредита. Если эти требования будут нарушаться, то банки или МФО должны списать эти кредиты до суда. Дополнительно в рамках законопроекта расширяются основания по судебному списанию при допущении нарушения со стороны банков или МФО процедуры биометрической идентификации, несоблюдении требований антифрод-центра, незаконном использовании идентификационных данных клиента, - рассказал он.

По словам зампреда АРРФР, если такие нарушения будут доказаны в суде, то банки и МФО будут обязаны списать такие кредиты.

- В рамках законопроекта вводятся новые требования в части для банков и микрофинансовых организаций в части досудебного списания, чего сейчас нет, и расширяются основания по судебному списанию займов, - резюмировал Олжас Кизатов.