В Мажилисе подняли вопрос уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) с пенсионных средств сверх порогов достаточности, которые могут изымать казахстанцы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Согласно действующему законодательству изымаемые казахстанцами пенсионные средства облагаются ИПН. В проекте нового Налогового кодекса предусмотрена отмена такого налога.

"В рамках Налогового кодекса и сопутствующих документов предусматривается отмена ИПН с пенсионных средств, в том числе с единовременных пенсионных выплат. Однако многие граждане ранее уплатили ИПН с изъятых пенсионных средств. Другая часть граждан исполнение обязательств по этим средствам отложила на период после выхода на пенсию. Планируется ли возврат уплаченных ИПН?" - спросила на пленарном заседании палаты депутат Нургуль Тау.

На вопрос ответил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

"У кого есть отсрочка - они будут освобождены от уплаты ИПН. А кто уже уплатил - им возврат произведен не будет", - ответил вице-министр.