Весна обещает порадовать ею на дачах раньше обычного. Конечно, в овощных отделах в наши дни зелень можно купить круглый год. Правда, в основном тепличную. Но бывают и исключения: на днях на рынке увидела в продаже несколько пучков черемши. С нею можно много вкусного сделать.

Закрывать юзан-галнаш надо плотно, чтобы сок из готовых вареников не убегал

Хозяйка прилавка сказала, что эту привезли из Азербайджана, дикая сезонная зелень. Вообще же ареал распространения черемши широченный. Есть она и в Сибири, и в Европе. Так что опробованный рецепт чеченских вареников юзан-галнаш мне прислала из Вены Mariya.

- Мы набрели на поляны черемши в глубине большого парка. Нарезали пару пакетов. Это здесь не возбраняется, - написала она, - черемшу промыла, обсушила, порезала на небольшие кусочки. Кстати, прочитала, что чеченские хозяйки в начинку для юзан-галнаш кладут именно ножки. У меня их было не очень много, добавила чуток листочков еще порезанных. Черемшу надо потушить на сливочном масле до мягкости. И отставить, чтобы остывала.

Тесто можно сделать обычное пельменное, а можно - более нежное, податливое - на кефире.

Начинка готовится из хорошенько отжатого творога, желтка, размятой феты и подготовленной зелени, подсолите по вкусу. Кстати, в начинку вмешивают и немного сливочного масла. Но если творог жирный, то можно без него.

Юзан-галнаш лепят по-разному. Можно - как обычные вареники, Mariya делала на манер пирожков. Варить, как обычно, в подсоленной воде.

В начинку, наряду с черемшой или помимо нее, можно класть молодую крапиву, шпинат. Но самый выраженный вкус, слегка чесночный, конечно, у черемши.

- Похож на вкус тушеных в масле чесночных стрелок, - написала Mariya, - думаю, если не найдется у вас черемша, позже сделаете такие вареники с чесночными стрелками. И лук-слизун, наверно, вполне подойдет.

А еще начинка из разных видов зелени с творогом и сыром очень хороша для турецких пирогов-бюреков.

Ингредиенты

Начинка: 250 г творога из пачки или 200 г сильно отжатого, 50 г феты, 20 г сливочного масла, желток.

Тесто: 200 мл кефира, 1 яйцо, 400-450 г муки.

Фото Mariya