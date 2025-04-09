9 апреля 2025, 13:42

В телеграмм-канале известного казахстанского блогера Козачкова наткнулся на новость о том, что в Костанае сначала вознамерились капитально отремонтировать за 10 млрд тенге популярный некогда аквапарк "Осьминог", а потом судорожно отменили объявленные госзакупки, когда об этом заговорили журналисты. Даже не удивился.

О непоследовательности и нерешительности региональной власти говорят в обществе открыто и давно. Чего стоит история с ремонтом областной детской больницы в Костанае, где конвульсивные движения облздрава и их бастыков уже пять лет вынуждают больных детей костанайщины скитаться по самым разным лазаретам. В результате - дети страдают без должного внимания и лечения эскулапов. Так недавно в областном центре умерла семилетняя девочка, которую месяц безрезультатно лечили от пневмонии.

Сейчас детская областная больница располагается во времянке - модульной конструкции, собранной во время бушевавшего ковида. Т.е., руководители области до сих пор неторопливо перебирают возможности и пути завершения ремонта. Интересно было бы посмотреть и оценить эту самую безмятежность или безволие чиновников через ракурс динамики детской смертности в Костанайской области. Боюсь даже предположить - до чего можно будет докопаться.

А тем временем.... Сразу четыре руководителя областных управления покинули свои кресла за последнюю неделю-другую - строительства, гос. архитектурно-строительного контроля, энергетики и коммунального хозяйства, природных ресурсов.

Что здесь крамольного, спросите вы? Каждый день кто-то уходит и приходит во власть... Загвоздка в том, что курирует эти областные управления заместитель акима области, сделавший за очень короткое время сногсшибательную карьеру - Берик Танжариков. За всю историю Кустанайской и Костанайской области не было такого, чтобы в один практически момент замглавы региона обезглавливал сразу несколько курируемых отраслевых управлений. Невиданный карт-бланш позволяет делать такой кадровый расклад при известном его дефиците. Правда, стиль и методы этой кадровой чехарды напоминают детскую игру, когда неуёмная энергия ребенка тратится на обыкновенное баловство с игрушкой.

Вместо решения животрепещущих проблем области высший эшелон власти региона занят малоэффективными совещаниями да бесконечными кадровыми перетрубациями.

Аким города тоже носится со своим благоустройством и выгоняет предпринимателей с базаров, также отстранившись от ремонта детской больницы и школ города, некоторые из которых давно находятся в плачевном состоянии. Труба дело, господа!

Кстати, насчёт трубы. Так никаких мер не было принято в отношении заместителя акима Костанайской области Мусагазиной, "на голубом глазу" публично слукавившей о том, что никакого санузла она к себе незаконно в кабинет не проводила, а потом признавшаяся в содеянном СМИ. Остался безнаказанным и покрывавший ее в официальном ответе "Нашей газете" руководитель аппарата акима области Сандыбаев.

Доколь? Где принципы, мораль, этика?