На встречу, которая прошла 7 апреля в офисе ОФ "Гражданский альянс "ГрИн", не пришел представитель уполномоченнлого по правам человека в РК Максат Шакирбаев. Организаторы так его ждали, что даже распечатали фотографии и разложили их перед каждым участником. То ли для того, чтобы запомнили, то ли чтобы впервые узнали о его существовании.

Поскольку, как заявила модератор встречи, председатель костанайского филиала Союза журналистов, депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА, о деятельности главного правозащитника области ничего не слышно.

- Мы его приглашали, - сказала Сергазинова. - Если вы его не знаете, а я его тоже не знаю. Вот его фотография. Мы его, к сожалению, не знаем. Я, когда его назначили, пыталась разыскать. В соцсетях его нет. Мы писали письмо уполномоченному по правам человека республики, чтобы он передал информацию о встрече своему представителю в регионе.

Она пояснила - Шакирбаев сначала согласился прийти, но не пришел.

- Возможно, это связано с тем, что недавно я сделала обзор о работе омбудсменов в Казахстане, - предположила Сергазинова. - И мы увидели, что вся информация об их работе связана с парой слов: посетил, встретился. Что сделано? Ни одного кейса по защите прав мы не увидели, и это огорчает. Потому что люди получают деньги за счет налогов, но даже не соизволили прийти на встречу с общественниками. Это говорит об отношении уполномоченного по правам человека.

Свою мысль модератор вела к выводу: поскольку защитой прав человека не хочет заниматься уполнномоченный государством человек, то ситуацию в свои руки должны взять сами общественники.

Инициатор встречи - руководитель ОФ "Кадыр касиет" Анара ИБРАЕВА. Она приглашает на разговор общественников в регионах Казахстана, чтобы собрать их рекомендации для государственных органов.

- В каждом регионе свои проблемы, и что происходит в Костанае знаете только вы, - отметила Ибраева. - Проблемы известны всем, а вот как их решить - это важный вопрос. Все мы знаем, что за последний год на республиканском уровне принято несколько планов в области прав человека: план по защите женщин и гендерного равенства, план по защите детей от насилия. Но в регионах таких планов нигде нет. Хотелось бы, чтобы в республике учитывали и региональный контекст. К примеру, в разных областях разная ситуация с пытками в колониях.

Приглашенные общественники специализируются каждый на своей теме. Представитель Казахстанского международного бюро по правам человека Махаббат Ахметбекова рассказала о зашите прав мигрантов и повышении правовой грамотности населения, а член комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Костаная Гульнара Турксибаева говорила о борьбе с буллингом в школах. В большинстве их рекомендации сводились к тому, что люди вокруг не знают не только своих прав, но и тех, кто поможет защитить эти права.

- Вот если мы сейчас выйдем на улицу и спросим у любого человека - куда бы вы пошли, если бы ваши права были нарушены? - спросила пресс-секретарь филиала Палаты предпринимателей Елена КАШАРИНА. - Первый ответ: я пойду в СМИ. Потому что у людей есть стереотип, что их могут защитить только журналисты. И когда ситуация предается гластности, то включаются механизмы государственного реагирования. Приходит омбудсмен по правам ребенка, подключается бюро по правам человека. Сразу все подключаются. Такой механизм действует, но его нужно создать от обратного - чтобы у людей было представление о всех правозащитниках, чтобы у них было понимание, кто и чем занимается. Мое предложение - собрать эту информацию на одном сайте. Как egov для госорганов.

Руководитель ОФ "Гражданский альянс "ГрИн" Динара УТЕБАЕВА говорила о проблемах, которые возникают при защите прав осужденных:

- Наши правозащитники тоже нуждаются в защите, члены ОНК и адвокаты сталкиваются с проблемами при посещении колоний - нас не всегда пускают, нас обыскивают, раньше такого не было. Проблемы необходимо решать вместе. Мы руководствуемся одним законом, а ДУИС - другим. И мы начинаем спорить друг с другом.

Утебаева обратилась к госорганом с призывом не бояться взаимодействовать с общественниками.

- Основная проблема том, что госорганы боятся правозащитников, боится, когда они начинают что-то советовать, - считает она. - Мы когда принимаем какие-то решения в общественных советах, обсуждая кандидатуры, сталкиваемся с кулуарностью принятия решений. Потому что боятся. Хотя, возможно, эти люди были бы главными помошниками госорганов. Правозащитники сталкиваются и с политическими препятствиями, с давлением. Из-за того, что нет конструктивного диалога. У нас есть концепция "Слышащего государства". Но если власти не хотят слышать, то они получат кричащее общество.

Представитель партии "Ак жол" Аскар ЖАБАЕВ говорил о проблемах политических:

- Закон о партиях у нас-то соблюдается, но другой момент - насколько сложно создать свою партию. Люди собирают подписи, но их не хотят регистрировать. Сейчас возможность собрать и зарегистрировать подписи есть только у тех, кто владеет такими механизмами - либо работает непосредственно с властью, либо где-то около власти или бизнеса, где есть рычаги давления. Мое предложение - в том, чтобы максимально сократить количество критериев, которые бы мешали создавать партии. Чтобы партии конкурировали за поддержку народа. Да, возможно, сначала будет хаос. Но он приведет к стабильности и доверию людей к институтам.

Сотрудники госорганов, ДУИС и управления общественного развития, в споры с общественниками не вступали. И на словах выразили готовность обсуждать их претензии.

Анара Ибраева обещает провести такие же встречи в других городах Казахстана. На них соберут предложения, систематизируют и направят в Парламент, Администрацию президента и правительство. Надеются, что эти предложения учтут при разработке республиканской концепции защиты прав человека.

- Если мы направим эти предложения в мае, то они могут быть рассмотрены депутатами уже в июне, - отмечает Ибраева. - А по сути на региональном уровне все заинтересованные лица могут обращаться в свои маслихаты и акиматы.

Фото Георгия ГОВОРОВА