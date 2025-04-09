В проекте нового Налогового кодекса предусмотрен порог для уплаты НДС на уровне 40 млн тенге, об этом сообщил министр национальной экономики – заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Ранее правительство РК предлагало ставку НДС в 15 млн тенге, передает Informburo.kz.

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"40 млн тенге – это плод компромисса, который мы достигли с помощью конструктивной позиции правительства и депутатов. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и не добираем порядка 400 млрд тенге дополнительных поступлений от НДС в бюджет. Я говорю это к тому, чтобы бизнесмены понимали, что и правительство, и парламент готовы идти на такие компромиссы", – сказал Жумангарин на заседании мажилиса.

Он также рассказал, какие отрасли в Казахстане освободят на уплаты НДС после принятия нового Налогового кодекса.

"Социально значимые продукты питания, археология и книгопечатание освобождаются от НДС", - сказал чиновник на пленарном заседании в мажилисе.

Сегодня, 9 апреля, в мажилисе рассматривают проект Налогового кодекса в первом чтении.