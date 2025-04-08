Планируя отпуск за границей, туристы все чаще обращают внимание не только на достопримечательности, но и на ежедневные расходы на месте. Новое исследование показало, в каких странах дороже и дешевле всего провести отдых в 2025 году, передает Tengri Travel.

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Эксперты из HelloSafe проанализировали возможности 131 страны мира и определили, где путешествовать дешевле всего, а где, наоборот, придется потратиться. Согласно данным на март 2025 года, Казахстан вошел в число стран с самыми низкими затратами на одного туриста в день.

Самые дешевые направления

Для тех, кто ищет путешествия с минимальным бюджетом, Казахстан занял почетное второе место в рейтинге самых дешевых стран, уступив лишь Лаосу. Средняя стоимость одного дня пребывания в Казахстане составила всего 15,1 фунта стерлингов (примерно 10 тысяч тенге). В эту сумму входят расходы на проживание (гостиницы, Airbnb), питание в кафе и ресторанах, а также транспорт внутри страны.

В топ-5 бюджетных направлений также вошли:

Лаос – 12,3 фунта стерлингов (примерно 8234 тенге);

Руанда – 16,6 фунта стерлингов (примерно 11 109 тенге);

Гана – 17,6 фунта стерлингов (примерно 11 792 тенге);

Монголия – 19,0 фунта стерлингов (примерно 12 723 тенге).

Среди других доступных стран в списке оказались Армения (20,5 фунта стерлингов (примерно 13 727 тенге), Грузия (22,1 фунта стерлингов (примерно 14 792 тенге) и Молдова (28,4 фунта стерлингов (примерно 19 018 тенге), последняя стала единственным европейским государством в топ-15.

По данным исследования, Казахстан предлагает сбалансированное соотношение цены и качества. Туристическая инфраструктура страны активно развивается: появляются новые гостиницы, развивается внутренний транспорт, повышается качество сервиса. При этом цены остаются конкурентоспособными даже по сравнению с соседними странами Центральной Азии и Кавказа.

Кроме того, Казахстан предлагает туристам богатое культурное наследие, уникальные природные пейзажи, гостеприимство и безопасность – все это делает страну привлекательной для путешественников с ограниченным бюджетом.

Где путешествовать дороже всего

На противоположном полюсе рейтинга оказались страны, где туристу потребуется максимальный бюджет. Лидерами по дороговизне стали островные государства с развитой индустрией элитного туризма:

Барбадос – 264 фунта стерлингов в день (примерно 176 763 тенге);

Антигуа и Барбуда – 248 фунтов стерлингов (примерно 166 058 тенге);

Сент-Китс и Невис – 217 фунтов стерлингов (примерно 176 763 тенге);

Швейцария – 251 фунт стерлингов (примерно 168 067 тенге) - стала единственной европейской страной в пятерке лидеров по дороговизне, обогнав даже Мальдивы (214 фунтов стерлингов (примерно 143 295 тенге) и США – 199 фунтов стерлингов (примерно 133 258 тенге).

Отметим, что исследование HelloSafe основано на комбинации двух подходов:

объективного: анализ десятков тысяч предложений по размещению, транспорту и питанию с помощью ИИ;

субъективного: данные от туристов с платформ Budget My Trip и Numbeo, где путешественники делятся реальными расходами в странах.

В итоговую сумму не включались расходы на перелет в страну, только ежедневные траты на месте: жилье, питание, транспорт и туристические активности.