В Нацбанке объяснили резкое падение тенге к доллару на валютном рынке. Биржевой курс на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днём. Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, передает Informburo.kz

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В опубликованном заявлении отмечается, что на фоне падения нефтяных котировок и роста глобальной неопределённости валюты развивающихся рынков и сырьевых экономик демонстрируют ослабление.

"Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента. Рост спроса отразился и на увеличении объёмов торгов: по итогам 7 апреля объём операций на KASE составил 456,4 млн долларов, что почти вдвое превышает среднедневной объём с начала года", – отметили в Нацбанке.

Поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажи иностранной валюты Нацбанка для трансфертов в бюджет и для целей монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота, осуществляемые в ранее заявленных объёмах.

"Национальный банк не проводит интервенции на валютном рынке. Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке и в случае необходимости готов принять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса", – говорится в сообщении.