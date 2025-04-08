Из-за теплой погоды активность клещей в этом году началась раньше, чем в прошлом, сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области. Если в 2024 году первый укус был зафиксирован в конце апреля, то в 2025 - в первых числах.

Иллюстративное фото caravan.kz

Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы в Костанае – 1 человек, в Рудном – 2, в Аулиекольском районе – 1, в Карасуском – 1.

- Клещи встречаются повсеместно в степной, лесной зонах, а также в городских условиях. Человек может и не знать о том, что присосался клещ, поскольку делает он это безболезненно, - отмечают в департаменте. - Если вас укусил клещ, обратитесь в травмпункт за необходимой медицинской помощью. Так как самостоятельно сложно правильно вытащить этого кровососа.

Чтобы защитить себя от укусов клещей, рекомендуют правильно одеться при выезде на природу, использовать репелленты, осматривать себя, друг друга и своих питомцев после возвращения.