Для здоровья деревьев и эстетики - Обрезку пирамидальных тополей на пр. Назарбаева прокомментировали в акимате Костаная
Андрей СКИБА
8 апреля 2025, 15:18 | ЖКХ
Пристволовая формовочная обрезка проводится для придания деревьям эстетичного и ухоженного вида. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе акима Костаная.
- Удаляются нижние ветви, которые со временем могут привести к загущению нижней кроны и нарушению пропорций дерева, - пояснили в пресс-службе. - Такая обрезка позволяет сформировать более аккуратную крону и способствует здоровому росту дерева.
О кронировании пирамидальных тополей на пр. Назарбаева сообщила «НГ» 5 апреля жительница Костаная.
- Что за вандалы дали такое распоряжение?! Сделали пальмы какие-то! - возмущалась она. - Зачем сажать деревья, которые вам не нужны в том виде, в каком им это генетически заложено?
Фото из архива «НГ»
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