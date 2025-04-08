Пристволовая формовочная обрезка проводится для придания деревьям эстетичного и ухоженного вида. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе акима Костаная.

- Удаляются нижние ветви, которые со временем могут привести к загущению нижней кроны и нарушению пропорций дерева, - пояснили в пресс-службе. - Такая обрезка позволяет сформировать более аккуратную крону и способствует здоровому росту дерева.

О кронировании пирамидальных тополей на пр. Назарбаева сообщила «НГ» 5 апреля жительница Костаная.

- Что за вандалы дали такое распоряжение?! Сделали пальмы какие-то! - возмущалась она. - Зачем сажать деревья, которые вам не нужны в том виде, в каком им это генетически заложено?

Фото из архива «НГ»