Уточненный план отключения электроэнергии в Костанае сообщили в "ЭПК-forfait"
План работ на эту неделю, с 9 по 11 апреля, сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели отключения электроэнергии пройдут в семи районах областного центра. В одном из них работы продолжатся и на следующей неделе.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами отключение произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП –349 (работы на ВЛ)
с 11 по 18 апреля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 220-238,
- ул. Байтурсынова, 167-205,
- ул. Дулатова, 162-213,
- ул. Рабочая, 71-164,
- ул. Шипина, 78-87,
- ул. Алтынсарина, 155-189.
КТП – 81 (работы на ВЛ)
11 апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Доненбаевой, 1-50.
КТП – ИП Божко (работы на ПС)
9 апреля с 10:00 до 17:00
- ИП Божко по ул. Челябинская, 7 А.
КТП – 806,807 (северо-запад) (работы на ВЛ)
9 апреля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- квартал 65-70, дома 65/1-65/15, 66/1-66/17, 67/1-67/9,69/1-69/9, 68/1-68/18, 70/1-70/27.
КТП – 801 (северо-запад) (работы на ВЛ)
10 апреля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- квартал 37-46, дома 38/1-38/31, 39/1-39/28, 40/1-40/28, 46/10-46/20.
КТП – ТрансСервис KST (работы на ПС)
10 апреля с 10:00 до 17:00
ТОО «ТрансСервис KST» по ул. Киевская, 28 А.
КТП – ТОО «DS Corporation» (работы на ПС)
11 апреля с 10:00 до 17:00
- ТОО «DS Corporation» по ул. Уральская, 50 А.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.