План работ на эту неделю, с 9 по 11 апреля, сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели отключения электроэнергии пройдут в семи районах областного центра. В одном из них работы продолжатся и на следующей неделе.

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В связи с работами отключение произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –349 (работы на ВЛ)

с 11 по 18 апреля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова, 220-238,

ул. Байтурсынова, 167-205,

ул. Дулатова, 162-213,

ул. Рабочая, 71-164,

ул. Шипина, 78-87,

ул. Алтынсарина, 155-189.

КТП – 81 (работы на ВЛ)

11 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Доненбаевой, 1-50.

КТП – ИП Божко (работы на ПС)

9 апреля с 10:00 до 17:00

ИП Божко по ул. Челябинская, 7 А.

КТП – 806,807 (северо-запад) (работы на ВЛ)

9 апреля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

квартал 65-70, дома 65/1-65/15, 66/1-66/17, 67/1-67/9,69/1-69/9, 68/1-68/18, 70/1-70/27.

КТП – 801 (северо-запад) (работы на ВЛ)

10 апреля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

квартал 37-46, дома 38/1-38/31, 39/1-39/28, 40/1-40/28, 46/10-46/20.

КТП – ТрансСервис KST (работы на ПС)

10 апреля с 10:00 до 17:00

ТОО «ТрансСервис KST» по ул. Киевская, 28 А.

КТП – ТОО «DS Corporation» (работы на ПС)

11 апреля с 10:00 до 17:00