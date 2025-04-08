В областном центре, в СРК«Костанай», прошел чемпионат РК по бадминтону среди спортсменов 2007 г.р. и младше.

Призеры чемпионата Казахстана по бадминтону среди спортсменов 2007 г.р. и моложе сред девушек / Фото instagram.com/cpor_qostanai

Чемпионат стартовал с командных соревнований, в которых победу одержала сборная Костанайской области, составленная из воспитанников отделений бадминтона ДЮСШ № 2 (тренеры Сауле Куставлетова, Самат Ержаканов) и Костанайской районной ДЮСШ (тренер Людмила Окунева), а также Центра подготовки олимпийского резерва управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области. Основными соперниками наших бадминтонистов были представители Западно-Казахстанской области, занявшие второе место.

После победного старта бадминтонисты Костанайской области завоевали еще двенадцать наград в личных соревнованиях.

Костанайскими получились финалы в одиночных категориях как среди юношей, так и среди девушек.

Призеры чемпионата Казахстана по бадминтону среди спортсменов 2007 г.р. и моложе сред юношей / Фото instagram.com/cpor_qostanai

Среди юношей в решающем матче встретились Айтуар Ромазанов (ДЮСШ №2) из Костаная и Тимур Бурханов (Костанайская районная ДЮСШ, ЦПОР) из Тобыла, в котором победу одержал представитель областного центра.

Бронзовую награду в этой категории завоевал еще один воспитанник ДЮСШ Костанайского района Ерасыл Ахмет, как и Арнур Тапишев из Западно-Казахстанской области, уступивший в полуфинале и занявший третье место.

У девушек в финале также встретились воспитанницы ДЮСШ № 2 и Костанайской районной ДЮСШ - Алиса Кулешова из Костаная и Диана Наменова из Тобыла, обе являющиеся и воспитанницами ЦПОР. Победительницей этого противостояния стала Диана Наменова.

А бронзовые медали в одиночной категории у девушек завоевали уступившие нашим бадминтонисткам в полуфинальных поединках представительницы Западно-Казахстанской области Жанерке Сагындык и Лазиза Амангельдинова.

Диана Наменова и Алиса Кулешова успешно представили нашу область и в парной категории среди девушек, уверенно дойдя до финала и обыграв там тех же Жанерке Сагындык и Лазизу Амангельдинову.

Одной из обладательниц бронзовых медалей в этой категории стала Кира Казак (ДЮСШ № 2), занявшая в паре с представительницей Шымкента Амалией Ормановой третье место. Также третье место и у пары из Карагандинской области Дарьи Халанской и Елизаветы Рыжевич.

В парной категории среди юношей Айтуар Ромазанов выступавший вместе с Дамиром Хожабаем из Шымкента, уступил в финале Арнуру Тапишеву и Мустафе Маликжану из Западно-Казахстанской области и завоевала серебряную медаль.

А бронзовые медали в этой категории завоевали Тимур Бурханов с Ерасылом Ахметом, а также Богдан Карачурин (Костанайская районная ДЮСШ), выступавший в паре с Абзалом Жамалом из Шымкента.

Еще два призовых места завоевали бадминтонисты Костанайской области в соревнованиях среди смешанных пар. Тимур Бурханов и Диана Наменова из Тобыла стали серебряными призерами, уступив в финале Мустафе Маликжану и Лазизе Амангельдиновой (Западно-Казахстанская область), а Айтуар Ромазанов и Алиса Кулешова из Костаная стали обладателями бронзовых наград, как и пара Арнур Тапишев - Жанерке Сагындык (Западно-Казахстанская область).

Представители федераций бадминтона области и республики на встрече с руководителем областного управления ФКиС / Фото instagram.com/cpor_qostanai

Во время проведения чемпионата руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Дулат Советханулы встретился с представителем Федерации бадминтона РК Бекетом Балыковым и исполняющим директором Федерации бадминтона Костанайской области Людмилой Окуневой. В ходе встречи были обсуждены важные вопросы развития бадминтона в регионе и дальнейшие шаги для укрепления позиций этого вида спорта в Костанайской области. А одной из ключевых тем стала подготовка к международному турниру, проведение которого запланировано на февраль 2026 года. Участники встречи отметили значимость такого мероприятия для популяризации бадминтона среди молодежи и повышения уровня спортивных достижений региона.