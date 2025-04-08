О том, что на мусорных площадках замечены крысы, сообщали «НГ» костанайцы в конце марта. 7 апреля наш корреспондент задал вопрос об этом на аппаратном совещании в акимате Костаная.

Иллюстративное фото - aif.ru



Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ответил - ответственность за содержание контейнерных площадок несет ТОО «Тазалык-2012».

- Вы должны не только размещать мусорные контейнеры, но и обслуживать их, а также мусорные площадки - все, что вокруг, - пояснил он, обращаясь к представителю ТОО. - При этом вы обязаны не только убирать мусор, но и бороться с грызунами.

Но представитель «Тазалыка» отметил, что устранение крыс не входит в компетенцию организации - это в законодательстве не прописано. Аким парировал - содержание мусорных площадок подразумевает и борьбу с грызунами и насекомыми.

Корреспондент «НГ» спросил , как и куда жители города могут пожаловаться на крыс на мусорных площадках и в контейнерах. Аким ответил - обращаться нужно в службу iKomek (109), а операторы передадут заявку «Тазалыку».

Фото Андрея СКИБЫ