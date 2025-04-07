62-летняя женщина попалась на уловку пользователя TikTok, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. Она полгода переписывалась с ним в социальной сети, а потом "актер" обратился за к ней за помощью: рассказал, что попал в трудную жизненную ситуацию и попросил перевести ему 400 долларов США.

- Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк, - рассказали сегодня, 7 апреля, в пресс-службе департамента полиции. - Сотрудники банка заметили подозрительную ситуацию — счет, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании. Следуя действующему меморандуму, банковские работники незамедлительно сообщили в полицию.

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Сотрудники управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств. Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что это уже вторая попытка перевести деньги мошенникам. В начале апреля она также собиралась отправить деньги злоумышленникам.

Полиция советует: не доверяйте сразу каждому, кто просит о помощи в социальных сетях. Злоумышленники могут использовать фото и аккаунты не только знаменитостей, но и ваших знакомых и родственников.

- Проверяйте информацию. Лучше всего будет связаться с человеком напрямую — например, через телефон или другие каналы связи — чтобы проверить, действительно ли это его просьба, - отмечают в ДП. - Не открывайте ссылки и не скачивайте приложения от незнакомых источников, даже если они выглядят как официальные. Мошенники могут таким образом получить доступ к вашим данным или заразить устройство вирусами.