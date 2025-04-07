7 апреля 2025, 16:32

Во многих населенных пунктах, районных и областных центрах радует глаз с весны до поздней осени приобретенные акиматом и высаженные растения – цветы. Но на протяжении нескольких десятилетий клумбы в райцентре Камысты не очень-то и радовали глаз людской. Несмотря на изобилие цветов, омрачали всю красоту ограждения из чугунного забора, который был перекошен, местами выломан, но продолжал стоять…

Осенью 2024 года на некоторых клумбах заменили старенький забор на более современное ограждение – габион (оцинкованная сварная сетка и камни).

Сейчас габион, который простоял несколько месяцев, разбирают. И устанавливают более красивый, с интересным дизайном.

Трудоёмкая работа, которая, надеемся, будет радовать нас несколько лет. Самое главное в данном декоративном заборе - это подушка или основание, которая уплотняется либо из песка, либо из щебня. Затем устанавливается сетка. Обязательное условие, чтобы сетка не расходилась, - гибкая стяжка стенок. Затем максимально плотно укладывается камень между стенками. Когда камни уложены, сверху кладут крышку из такого же оцинкованного материала и фиксируют проволочками.

Плюс данного декоративного забора – нержавеющий металл. Да и камень, находящийся внутри сетки, вечный. Земля в таких клумбах обычно насыпается на уровне бардюров. А габионы - своего рода ограничители: клумба или цветник № 1, клумба № 2 и так далее.

Жителям района и гостям остается только наблюдать за изменением, ожидать полного перевоплощения центральной площади, посадки цветов и поддерживать чистоту.