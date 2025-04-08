Народные избранники предлагают не облагать финансовые услуги налогом за добавленную стоимость, передает Informburo.kz. Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры, студенты и родители, считает депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

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По словам народного избранника, введение налога за добавленную стоимость на банковские переводы, пенсионные и операции по картам приведёт к удорожанию базовых сервисов для всех.

"Сейчас ты переводишь деньги, например, из одного банка в другой – платишь, скажем, 200 тенге комиссии. Если ввести НДС, может добавиться до 32 тенге. Комиссии вырастут, особенно по массовым переводам. Могут пострадать пенсионеры, студенты, родители, малый бизнес", – написал мажилисмен в Telegram.

Поэтому депутаты предлагают адресный и дифференцированный подход в вопросе установления ставки НДС. Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что "нельзя одинаково облагать налогом покупку лекарств и ставки в казино".

Кроме того, народные избранники предлагают: