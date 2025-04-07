Матчи очередных туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025 рудненский «Аят» проводил в Атырау.

Жеже отметился в матчах с «Атырау» четырьмя голами / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

В этих гостевых поединках соперником рудничан, занимавших с 53-мя набранными в 30 матчах очками третью строчку в турнирной таблице, стал их ближайший преследователь клуб «Атырау», в активе которого было на четыре очка меньше, но при этом атыраусцы провели и на две игры меньше.

Первое противостояние клубов в регулярном чемпионате, состоявшемся в Рудном, принесло командам по три очка. Вначале «Аят» одержал на домашнем паркете трудную победу - 2:1, а затем гости взяли убедительный реванш со счетом 8:2.

Первый поединок начался с быстрого гола бразильского нападающего хозяев Габриэля, отличившегося уже на первой минуте. В середине первого тайма бразильский легионер уже рудненского клуба Жеже сравнял счет. А через три минуты защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков дальним ударом при розыгрыше углового удара на правом фланге вывел гостей вперед.

Однако буквально через семь секунд защитник «Атырау» Рамазан Бисембайулы вновь сравнял счет - 2:2.

На 15-й минуте после удара защитника «Атырау» Олега Кручинина мяч от ноги Сагындыкова влетел в сетку ворот «Аята», и команды ушли на перерыв при счете 3:2 в пользу хозяев.

Защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков оформил дубль в первом матче с «Атырау» / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

На третьей минуте второго тайма Сагындыков ударом из пределов штрафной площади в ближний правый верхний угол ворот соперника исправил свою ошибку, и снова счет стал равным - 3:3. А на 32-й минуте бразилец Джоната вывел хозяев вперед. Через три минуты Габриэль упрочил преимущество «Атырау», оформив дубль - 5:3.

Спустя всего 20 секунд дубль оформил и Жеже, вернув интригу в матч. Он же за минуту до окончания матча, когда «Аят» перешел на игру с пятью полевыми игроками, оформил и хет-трик, сравняв счет. Итог матча - 5:5.

Во втором поединке счет открыли гости, и сделал это на 14-й минуте сербский универсал «Аята» Лазар Маринкович. Но уже через минуту Джоната восстановил равновесие, а перед самым перерывом Габриэль вывел атырауский клуб вперед - 2:1.

На третьей минуте второго тайма Кручинин забил третий гол в ворота «Аята». Но, как и в первой встрече, интригу в матч вернул Жеже, поразивший ворота хозяев после сольного прохода на 25-й минуте - 3:2.

Как и накануне, в конце матча рудничане перешли на игру с пятью полевыми игроками, и так же, как и в первой встрече, точка в матче была поставлена на последней минуте поединка. Но на этот раз это сделали хозяева, в составе которых отличился оформивший дубль Кручинин, - 4:2.

Набрав всего одно очко в Атырау, «Аят» сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, но «Атырау» отстает теперь от рудничан всего на одно очко, имея две игры в запасе, и борьба за третье место по итогам регулярного чемпионата значительно обострилась.

По итогам 33-го и 34-го туров перестановок в турнирной таблице не произошло. Лидеры синхронно одержали гостевые победы: «Кайрат» над «Актобе» (3:1 и 5:0), а «Семей» над «Жетысу» (5:3 и 4:2).

«Астана» в столице поделила очки с аутсайдером чемпионата - «Каспием» (3:7 и 1:0), а «Тулпар» в Караганде дважды уступил «Байтереку» (1:2 и 0:1).

В следующих турах «Аят» будет свободен от игр, а в матчах 37-го и 38-го туров 26-27 апреля будет принимать лидера - «Кайрат».