В Алматы, в центре «ADD USTEL TENNIS ORTALYGY», прошел чемпионат Республики Казахстан по настольному теннису, в котором 186 спортсменов разыграли медали в командных соревнованиях, в одиночном, парном и смешанном (микст) разрядах.

Женская сборная Костанайской области по настольному теннису - бронзовый призер чемпионата Казахстана в командных соревнованиях / Фото ttfrk.kz

Первые комплекты наград были разыграны в командных соревнованиях, в которых успешно выступила женская сборная Костанайской области в составе Алины Дубровской, Жании Бекмухамбетовой, Алины Сурагановой, Ксении Нестеровой, Аружан Толебай и Юлии Данияровой, которая также являлась одним из тренеров сборной, впервые более чем за десять лет став призером чемпионата.

На групповом этапе наши теннисистки одержали победы над сборной Павлодарской области (3:2) и командой Западно-Казахстанской области (3:0) и с первого места вышли в финальную часть турнира.

В четвертьфинале костанайские теннисистки одержали уверенную победу над сборной Абайской области со счетом 3:0, а в поединке за выход в финал уступили сборной Алматы и стали в итоге бронзовыми призерами чемпионата в командных соревнованиях.

Также бронза и на счету сборной Шымкента, а в финале команда Алматы одержала победу над сборной Карагандинской области.

В мужских командных соревнованиях костанайские теннисисты (Артем Сипачев, Данияр Искендиров, Канат Конкубаев и Тамерлан Балташ) уступили в предварительных играх сборным Карагандинской (0:3) и Западно-Казахстанской (1:3) областей, а в матчах за 9-16 места одержали победы над командами Северо-Казахстанской (3:1) и Жетысуской (3:2) областей и, уступив еще раз западноказахстанским теннисистам с тем же счетом, заняли десятое место.

Победителем в мужских командных соревнованиях стала сборная Восточно-Казахстанской области, одержавшая в финале победу над командой Алматы, а бронзовые медали завоевали команды Карагандинской и Актюбинской областей.

В личных соревнованиях наибольшего успеха из костанайских теннисистов добилась 12-летняя воспитанница ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамбетова, занявшая десятое место среди женщин.

Это достижение отметила, подводя итоги чемпионата, и главный тренер сборной Казахстана Эльмира АЛИЕВА:

- Чемпионат Казахстан по настольному теннису - яркий, напряженный и полный эмоций турнир. За эти дни мы увидели невероятные поединки, блестящую технику, силу характера и стремление к победе. Я горжусь тем, что уровень казахстанского настольного тенниса продолжает расти. Наши спортсмены показывают достойную игру, доказывая, что упорный труд, дисциплина и вера в себя дают результат. На этом чемпионате зажглись новые звездочки. Так, в десятку сильнейших женщин вошла двенадцатилетняя Жания Бекмухамбетова из Костаная. Поздравляю всех участников с проделанной работой, а победителей - с заслуженными наградами! Но на этом наша работа не заканчивается. Впереди новые соревнования, международные турниры, и мы будем продолжать развивать настольный теннис в Казахстане, добиваясь новых высот.

Завоевав три золотые медали - в одиночном, парном и смешанном разрядах, абсолютным чемпионом Казахстана стал участник трех Олимпийских игр мастер спорта международного класса Кирилл Герасименко из Караганды. С этим триумфом его поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.