Завершились соревнования по конькобежному спорту в программе VI зимней Спартакиады Республики Казахстан, которые проходили в Астане, в Ледовом дворце «Алау», и собрали более 80 спортсменов из шести областей и двух городов страны.

Призеры Спартакиады в соревнованиях по конькобежному спорту со своими наставниками / Фото instagram.com/cpor_qostanai

Участники спартакиады боролись за медали на дистанциях 100 м, 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м и 5 000 м, а также в командном спринте, командных гонках и масс-стартах.

По итогам всех стартов конькобежцы Костанайской области, которую представляли воспитанники Школы высшего спортивного мастерства, Центра подготовки олимпийского резерва и ДЮСШ № 3 из Костаная и Рудного, заняли второе общекомандное место, попав на пьедесталы во всех видах программы, за исключением спринтерской дистанции - 100 м, которая не входит в официальную программу Олимпийских игр и чемпионатов мира, однако используется на коммерческих стартах и национальных соревнованиях, где активно развивается как отдельная спринтерская дисциплина.

Стоит отметить, что в рамках спартакиады один из ведущих казахстанских спринтеров Евгений Кошкин из Караганды побежал 100 м за 9,31 сек., превзойдя на 0,01 сек. неофициальный мировой рекорд, принадлежавший Гао Тинюю из Китая.

Конькобежцы Костанайской области завоевали в общей сложности по итогам VI зимней Спартакиаде Республики Казахстан 13 медалей, в том числе пять золотых, три серебряных и пять бронзовых.

На дистанции 500 м бронзовую медаль завоевал Роман Биназаров.

А на дистанции вдвое длиннее Роман Биназаров завоевал титул чемпиона спартакиады, и третье место по итогам забегов на 1000 м занял Андрей Семенов.

Еще одну золотую медаль завоевал Дмитрий Осипенко, ставший быстрейшим на дистанции 1500 м. А Андрей Семенов составил ему компанию на пьедестале, поднявшись на вторую ступеньку.

Среди женщин на дистанции 1500 м серебряным призером стала Мария Деген.

На счету Марии Деген еще и бронзовая награда по итогам забегов на 3000 м.

Вадим Якубовский стал чемпионом Спартакиады, выиграв золото на дистанции 5000 м.

Еще одну золотую медаль завоевала сборная Костанайской области в составе Вадима Якубовского, Александра Кленко, Андрея Семенова и Дениса Демуры в командной гонке на 8 кругов.

В командном спринте среди мужчин сборная Костанайской области, которую составили Андрей Семенов, Дмитрий Осипенко, Роман Биназаров, Александр Кленко и Никита Важенин, стала серебряным призером.

В женском командном спринте бронзовую медаль в копилку сборной Костанайской области принесли Мария Деген и Сатти Баекина.

И, наконец, еще одно «золото» было завоевано конькобежцами нашей области в мужском масс-старте, а его обладателем стал Вадим Якубовский. Третье место в масс-старте занял Андрей Семенов.

Алекасндр Жигин, Денис Кузин и Инна Филиппова с руководителем областного управления ФКиС Дулатом Советханулы и с заместителем руководителя управления Еленой Киреевой / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Подготовили спортсменов к спартакиадным стартам тренер ДЮСШ № 3 Инна Филиппова, тренер ШВСМ Денис Кузин и старший тренер молодежной сборной Казахстана Александр Жигин, с которыми встретился руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Дулат Советханулы, поблагодарив тренеров за проделанную работу и отметив, что управление готово поддержать их в дальнейших соревнованиях.