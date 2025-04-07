Жизни студентов не важны?
Михаил
7 апреля 2025, 09:47
Огромная просьба к службе дорожной полиции поработать на перекрестке Садовая-Чернышевского: студенты идут через перекресток плотным строем, перебегают перед автомобилями, нарушая все правила, наискосок перехода, когда начинаешь им на это указывать - толпой начинают выражать свое недовольство, вплоть до матов.
Может, сотрудникам поработать там некоторое время, оформить несколько штрафов, чтобы неповадно было?
Молодежь к порядку нужно приучать, а то у нас получается водители всегда виноваты, а вот пешеходу почему то нет!
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