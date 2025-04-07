В Национальном банке объяснили идею убрать табло с курсами валют с улиц казахстанских городов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Нацбанк инициировал поправки, которые призваны урегулировать размещение световых табло с курсами валют – они останутся внутри помещений обменных пунктов, но исчезнут с улиц, фасадов зданий и остановок.

Как сообщили в Нацбанке в ответ на официальный запрос редакции, в 90-е годы, когда световые табло с курсами валют появились в Казахстане, цифровых сервисов еще не существовало и обменные операции были частью повседневной жизни. Однако с тех пор многое изменилось.

"Сегодня большинство валютных операций совершаются онлайн. Курсы валют всегда можно проверить в банковских приложениях и на сайтах финансовых организаций. В смартфоне можно за секунды проверить курс и выбрать удобный пункт обмена. Информационные табло обменных пунктов не подпадают под регуляторные требования местных акиматов. Это привело к тому, что улицы городов оказались перегружены хаотично размещенными табло. Они установлены вдоль дорог, на пешеходных переходах, автобусных остановках и даже рядом с дорожными знаками, что создает визуальный шум и может мешать безопасности движения, поскольку излишне яркие световые экраны могут ухудшать восприятие окружающей среды", - сообщили в Нацбанке.

Во многих странах размещение информационных и рекламных конструкций давно регулируется на законодательном уровне, чтобы городская среда была комфортной, безопасной, удобной и эстетичной. Казахстан, как отметили в Нацбанке, движется в том же направлении.

"Национальный банк провел большую работу по дедолларизации. В частности, благодаря последовательной денежно-кредитной политике долларизация депозитов снизилась с пика 69,7 процента в январе 2016 года и находится около исторического минимума в 22,5 процента в феврале 2025 года. Кроме того, цены на маркетплейсах и в коммерческих отношениях фиксируются в тенге. Считаем, что это большой совместный шаг казахстанского финансового сектора, бизнеса и общества. Вместе с тем визуальная информация на табло с курсами валют иностранных государств не способствует росту доверия к национальной валюте", - заявили в Нацбанке.

Там подчеркнули, что не ограничивают доступ к информации о курсах валют: казахстанцы по-прежнему смогут узнавать актуальные курсы в банковских приложениях, на сайтах и непосредственно в обменных пунктах. Более того, в цифровых сервисах информация обновляется мгновенно, в отличие от уличных табло, где курс может меняться реже и не всегда соответствовать реальным условиям.

"Важно понимать, что обмен валюты — это не ежедневная необходимость для большинства граждан. Это не обычная транзакция, как, например, оплата проезда или покупка продуктов. Сегодня у каждого есть возможность заранее спланировать обмен и сделать это в удобном формате. Эти изменения не запрет, а шаг в сторону современных цифровых решений, удобного городского пространства и дедолларизации сознания", - добавили в Национальном банке.

Как ранее сообщали в Нацбанке, изменение не коснется обменных пунктов, которые находятся в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе в деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через границу Казахстана.

Убрать все табло с курсами валют в неположенных местах могут уже в августе 2025 года.