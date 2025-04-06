14 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Аркалыке
6 апреля 2025, 11:19 | Происшествия
Пожар в одном из многоквартирных жилых домов города произошел 5 апреля. На четвертом этаже здания загорелась квартира. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 14 человек, в том числе 6 детей, сообщает пресс-служба ДЧС.
- Также пожарные вынесли из зоны задымления два газовых баллона объёмом 27 литров, предотвратив возможную угрозу взрыва, - говорится в сообщении. - Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается.
Пятерых детей и одного взрослого направили в городскую больницу, чтобы медики понаблюдали за состоянием их здоровья. Состояние все6х шестерых оценивается как стабильное.
Фото ДЧС
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