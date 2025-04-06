Жителя Аркалыка также подозревают в совершении действий сексуально характера. Среди потерпевших несовершеннолетних нет, уточнили в департаменте полиции.

Ранее в пабликах в социальных сетях появилась информация, что полиция задержала 35-летнего Каната Алимбаева. Мужчина ведет youtube-канал «Арайлы Арқалық». На данный момент на канале 30 тыс. подписчиков и почти 6 млн просмотров.

- По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений, - пояснили в пресс-службе департамента полиции. - Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты.

По санкции суда подозреваемый арестован. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы.

Число потерпевших в ведомстве уточнять не стали, сообщив, что «дополнительная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.»

За совершение неоднократных преступлений Алимбаеву может грозить лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.