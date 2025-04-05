О нем сообщили наши подписчики.

- Вечером на ул. Парковая в Рудном произошло ДТП с участием трех автомобилей: Chevrolet, Jac и кареты скорой помощи, - сообщили «НГ» в пресс-службе ДП Костанайской области. - В результате аварии двое человек, водитель и пассажир автомобиля Chevrolet, получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу.

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Как сообщили в Костанайской областной станции скорой помощи бригада ехала на вызов третьей категории. В результате ДТП пострадала фельдшер.

Она госпитализирована с различными травмами.



- Двигались по главной дороге. Легковой автомобиль марки Chevrolet на большой скорости буквально выскочил с дворовой территории. В результате чего совершил столкновение с каретой скорой помощи и легковым автомобилем Jac, - сообщают в ведомстве - Водителю Chevrolet и ее пассажиру так же понадобилась госпитализация.

На адрес вызова, попавшей в ДТП бригады была перенаправлена другая.

Фото - Костанайская областная станция скорой помощи