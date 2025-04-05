5 апреля 2025, 18:47

Наш студент в призерах чемпионата Республики Казахстан! С 26 марта по 2 апреля 2025 года в Костанае состоялся V лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. Чемпионат собрал более 200 участников из 15 областей и городов Казахстана.

31 марта на помост тяжелоатлетов турнира вышел Вячеслав Корщиков (на фото - крайний справа), член сборной Республики Казахстан по тяжёлой атлетике, мастер спорта Республики Казахстан, студент 1-го курса направления подготовки «Юриспруденция» (группа КЮГ-101).

В его весовой категории (до 89 килограммов) борьбу за итоговую победу вели 20 атлетов. Вячеслав в сумме двоеборья набрал 336 килограммов (156 в рывке и 180 в толчке). Этот результат позволил ему войти в тройку призёров чемпионата. Отличный результат молодого спортсмена, представляющего нашу область и филиал на республиканском и международном уровнях!