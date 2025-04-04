В Казахстане расследуют порядка 458 дел о неправомерном начислении адресной социальной помощи, передает Informburo.kz. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

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"Сегодня на расследовании находится порядка 458 дел. И здесь мы усматриваем непосредственно со стороны членов участковой комиссии сговор", – сказала она в кулуарах совета по взаимодействию с маслихатами при сенате.

Уполномоченные органы выявили нарушения с помощью геокодов.

"В заявлении был указан фактический адрес один, а обследование проходило непосредственно по другому адресу. Если геокод места проживания, координаты объекта недвижимости и геокод на фотографии обследования не совпадают, то система не пропускает назначение этих выплат", – пояснила Жакупова.

Проверки продолжаются. Однако на данный момент, заверила министр, социальные выплаты получают только действительно нуждающиеся в помощи казахстанцы.

Также Минтруда разработало стандарт интегрированной модели социальных услуг, который предусматривает прямое взаимодействие всех государственных органов на одной цифровой платформе.

"Если ранее писали письма, обращались, что необходимо оказать ту или иную помощь, то сегодня это только нажатие одной кнопки и получение информации о том, что семья нуждается в конкретной услуге от конкретного государственного служащего, непосредственно отвечающего за данный участок", – объяснила министр.

Проект реализован в пилотном режиме в Шымкенте. 1 мая его планируют внедрить в остальных регионах, отметила Жакупова.

В 2024 году президент поручил пересмотреть структуру и механизмы социальной поддержки нуждающихся. Минтруда решило проверять расходы претендентов на адресную социальную помощь. Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин сообщал, что в этом году количество казахстанцев, которым потребуется АСП, увеличилось до 1 млн человек. В 2025 году на эти цели предусмотрено 132,9 млрд тенге.



