О готовности сельхозформирований к посевной 3 апреля на брифинге рассказал руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ. В частности отметил, что техника хозяйств уже готова к закрытию влаги на полях.

- Весна действительно раннняя, снежный покров сошел раньше обычного. Разница с обычными годами в пределах 10-12 дней. И сельхозформирования готовы к работам по закрытию влаги, - сказал руководитель управления. - Но мы полагаем - советуемся же с опытными агрономами - что у многих закрытие влаги начнется во второй декаде апреля. Значение имеет физическая спелость почвы, которая отличается в разных районах и хозяйствах. Возможно, и погода внесет коррективы. Имеется долгосрочный прогноз Казгидромета на апрель: осадки ожидаются немного выше нормы.

Спелость почвы - рабочий термин агрономов, определяющий готовность земли к обработке.

В этом году в области яровой посевной клин составит 5 млн 122 тыс. га, немного больше прошлогоднего. Под пшеницу отводят 3 млн 645 тыс. га.

- Продолжается диверсификация в растениеводстве, увеличиваются посевы культур, имеющих высокую рыночную стоимость: бобовые, масличные. А с учетом строительства новых молочно-товарных ферм расширяются и площади под кормовыми культурами, - сказал Ибрагим Бекмухамедов. - За последние 10 лет площади возделывания масличных возросли с 335,8 тыс. га до 691,4 тыс га, соответственно, валовой сбор маслосемян увеличился с 212 тыс. т до 510 тыс. т. За то же время площади бобовых расширились с 29,2 тыс га до 149,1 тыс га в 2024 году.

В текущем году хозяйства планируют существенно увеличить посадки картофеля: довести площади под этой культурой до 5,5 тыс. га, что на 2 тыс. га больше прошлогоднего.

Спикер особо отметил, что в этом году на льготное кредитование весенних полевых работ и уборочной государство направляет беспрецедентно большую сумму - около 700 млрд тенге в республике, из них 84,1 млрд тенге для Костанайской области.

- На текущий период в филиал Аграрной кредитной корпорации поданы заявки на 30,8 млрд тенге, удовлетворены они на 14,5 млрд тенге. СПК «Тобол» открыла кредитную линию на 20, 1 млрд тенге, удовлетворены заявки на кредиты в сумме 11,6 млрд тенге, - перечислил спикер.

АО «НК «Продкорпорация» объявило о приеме заявок на кредтование по программе форвардного закупа сельхозпродукции. На Костанайскую область выделено 7 млрд 350 млн тенге для закупа 125 тыс. т сельхозпродукции. Подано 64 заявки от 52 сельхозпроизводителей на реализацию по форварднгому закупу 91, 5 тыс т продукци на 4 млрд 767 млн тенге. Прием заявок продолжается.

Фото Галины КАТКОВОЙ