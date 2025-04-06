У кого отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 7 по 11 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в восьми районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП – 119 (работы на ПС)
7 апреля с 10:00 до 18:00
- СТО «Камкор»,
- кафе «Меруерт»,
- ТОО «Жол Алтын»,
- ТОО «Дудар»,
- ТОО «ВАН»,
- ИП Солопов,
- СТО «Аман Жол»,
- гостиница «Мираж»,
- ИП Сакенова,
- ТОО «Нур Кос»,
- ТОО «Казак Ет»,
- ТОО «АгроСтатус»,
- ИП Киселев,
- ТОО «Казавтоматика».
ВЕСЬ ж/м 2 Костанай (работы на ПС)
7 апреля с 10:00 до 17:00
- Ясли–сад № 1,
- ясли-сад «Ясмин»,
- ТОО «Арман -2015»,
- поликлиника.
Весь частный сектор:
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезды Спартака,
- ул. Крупская,
- ул. Мирная,
- ул. Энгельса,
- ул. Спортивная,
- ул. Спортивная,
- ул. Некрасова,
- ул. Тургенева,
- ул. Белинского,
- ул. Солнечная,
- 4-й, 5-й, 6-й проезд Солнечный,
- ул. Мира,
- ул. Жуковского,
- ул. Аксу,
- ул. Студенческая,
- ул. Химиков,
- ул. Чекмарева,
- ул. Автозаводская.
КТП – Интерполе (работы на ПС)
8 апреля с 10:00 до 17:00
- ТОО «Интерполе» по пр. Абая, 1 "Р".
КТП–ИП Божко (работы на ПС)
9 апреля 2025 года с 10:00 до 17:00
- ИП Божко по ул. Челябинская, 7 "А".
КТП – 806, 807 (северо-запад) (работы на ВЛ)
9 апреля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- квартал 65-70 (65/1-65/15, 66/1-66/17, 67/1-67/9,69/1-69/9, 68/1-68/18, 70/1-70/27).
КТП – 801 (северо-запад) (работы на ВЛ)
10 апреля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- квартал 37-46, (38/1-38/31, 39/1-39/28, 40/1-40/28, 46/10-46/20).
КТП – ТрансСервис KST (работы на ПС)
10 апреля с 10:00 до 17:00
- ТОО «ТрансСервис KST» по ул. Киевская, 28 "А".
КТП – ТОО «DS Corporation» (работы на ПС)
11 апреля с 10:00 до 17:00
- ТОО «DS Corporation» по ул. Уральская, 50 "А".
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