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У кого отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае?

6 апреля 2025, 12:44 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 7  по 11 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в восьми районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 119 (работы на ПС)

7 апреля с 10:00 до 18:00

  • СТО «Камкор», 
  • кафе «Меруерт», 
  • ТОО «Жол Алтын», 
  • ТОО «Дудар», 
  • ТОО «ВАН», 
  • ИП Солопов, 
  • СТО «Аман Жол», 
  • гостиница «Мираж», 
  • ИП Сакенова, 
  • ТОО «Нур Кос», 
  • ТОО «Казак Ет», 
  • ТОО «АгроСтатус», 
  • ИП Киселев, 
  • ТОО «Казавтоматика».

ВЕСЬ ж/м 2 Костанай (работы на ПС)

7 апреля с 10:00 до 17:00

  • Ясли–сад № 1, 
  • ясли-сад «Ясмин», 
  • ТОО «Арман -2015», 
  • поликлиника.

Весь частный сектор:

  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезды Спартака, 
  • ул. Крупская, 
  • ул. Мирная, 
  • ул. Энгельса, 
  • ул. Спортивная, 
  • ул. Спортивная, 
  • ул. Некрасова, 
  • ул. Тургенева, 
  • ул. Белинского, 
  • ул. Солнечная, 
  • 4-й, 5-й, 6-й проезд Солнечный, 
  • ул. Мира, 
  • ул. Жуковского, 
  • ул. Аксу, 
  • ул. Студенческая, 
  • ул. Химиков, 
  • ул. Чекмарева, 
  • ул. Автозаводская.

КТП – Интерполе (работы на ПС)

8 апреля с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Интерполе» по пр. Абая, 1 "Р".

КТП–ИП Божко (работы на ПС)

9 апреля 2025 года с 10:00 до 17:00

  • ИП Божко по ул. Челябинская, 7 "А".

КТП – 806, 807 (северо-запад) (работы на ВЛ)

9 апреля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • квартал 65-70 (65/1-65/15, 66/1-66/17, 67/1-67/9,69/1-69/9, 68/1-68/18, 70/1-70/27).

КТП – 801 (северо-запад) (работы на ВЛ)

10 апреля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • квартал 37-46, (38/1-38/31, 39/1-39/28, 40/1-40/28, 46/10-46/20).

КТП – ТрансСервис KST (работы на ПС)

10 апреля с 10:00 до 17:00

  • ТОО «ТрансСервис KST» по ул. Киевская, 28 "А".

КТП – ТОО «DS Corporation» (работы на ПС)

11 апреля  с 10:00 до 17:00

  • ТОО «DS Corporation» по ул. Уральская, 50 "А".