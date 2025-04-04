Как и когда нужно менять зимнюю резину, рассказали в "КазАвтоЖоле"
В "КазАвтоЖоле" казахстанским водителям рассказали, как и когда лучше "переобуваться" весной, а также дали советы относительно хранения зимних шин, передает Informburo.kz. В компании не рекомеyдуют использовать шины старше 5-6 лет.
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Зимние шины рассчитаны на работу при температуре ниже +7°C. Когда среднесуточная температура стабильно поднимается выше этой отметки, их эффективность снижается, а тормозной путь увеличивается. Чаще всего переход на летние шины в Казахстане приходится на конец марта – начало апреля, когда погода становится более стабильной.
"Важно не только вовремя "переобуваться", но и контролировать состояние самих шин. Минимально допустимая глубина протектора для зимней резины – 4 мм. Если после сезона остаток меньше этого показателя, стоит задуматься о покупке нового комплекта к следующей зиме", – отметили в компании.
Кроме того, шины нужно правильно хранить. Перед тем как убрать зимние шины, их нужно вымыть и просушить. А хранить покрышки стоит в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Если шины без дисков, то нужно складывать их горизонтально в штабель, перекладывая каждый слой картоном или тканью. Если на дисках – можно хранить вертикально, но периодически шины стоит "поворачивать", чтобы не допустить деформации.
Даже если шины хранились в идеальных условиях, перед установкой стоит проверить и при необходимости отрегулировать давление. Это надо делать каждые две недели или перед каждой дальней поездкой.
Правильное давление обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и помогает экономить топливо.
В регионах с ранней и тёплой весной заменить зимние шины можно чуть раньше, но стоит учитывать риск внезапных ночных заморозков, когда дорога может стать скользкой.
Также в "КазАвтоЖоле" поделились дополнительными лайфхаками, которые помогут сохранить шины:
- используйте чехлы: специальные чехлы или пакеты защищают шины от пыли, влаги и грязи;
- ставьте метки: перед тем как снять шины, отметьте их положение на автомобиле (передняя левая/правая и задняя левая/правая). В новом сезоне по возможности меняйте их местами "крест-накрест" для равномерного износа;
- регулярно делайте балансировку и развал-схождение: это продлевает срок службы шин и повышает безопасность движения;
- проверяйте дату выпуска: на каждой покрышке указаны четыре цифры (первая пара – неделя, вторая – год). Рекомендуется использовать шины не старше 5-6 лет, так как со временем они теряют эластичность и могут хуже справляться с нагрузкой, даже при нормальной глубине протектора.
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