О заводе KIA аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ в прошлом году говорил много. И на рабочих поездках на стройку, и на индустриальных брифингах... Не упускал возможности вспомнить о нем на мероприятиях, отдалённых от промышленности, вроде встречи с этнокультурными объединениями. А ведь параллельно строятся локализационный центр и сухой порт, которые вроде и для KIA, а вроде и самостоятельные проекты, но в итоге оказывается, что они будут работать на благо всех автозаводов... Так что поневоле путаться начинаешь в том, кого и когда обещают запустить в бермудском треугольнике промзоны Костаная.

3 апреля Аксакалов вновь посетил завод с журналистами в связи с приближением срока завершения строительства.

На протяжении года особое внимание аким уделял тому, что на заводе KIA собирать машины будут помогать 65 роботов. Часть из них журналисты на встрече увидели. В комментариях под видео с роботами в Telegram читатели "НГ" отмечали: технологию сложно назвать инновационной и редкой для автопрома, но выглядит она, тем не менее, эффектно.

- На сегодня весь главный комплекс уже перекрыт, - рассказал управляющий директор KIA QAZAQSTAN Роман ГЛУЩЕНКО. - Крыша перекрыта. Только в цехе сварки смонтировано уже 40 роботов. 80 человек инженерного состава - из Кореи. Через месяц начнём полный запуск оборудования. В штаб KIA QAZAQSTAN принято порядка 500 человек, все они проходят обучение. С июля начинаем пилотное производство.

На этапе пилота KIA уже прослеживается роль сухого порта в работе автозаводов Костаная.

- Сейчас комплектующие для пилотного производства уже направляются в Казахстан, - рассказал Глущенко. - Порядка 90 контейнеров находятся в Китае и движутся в Казахстан. Буквально через 2 недели они будут.

Напомним, рядом с заводом KIA и заводом Allur обустраивается автокомпонентный центр или, как его все называют, сухой порт. Не путать с локализационным центром, который расположен там же и тоже работает на два этих автозавода.

18 июня 2024 года, когда на месте сухого порта было голое поле, о нём так отзывался начальник управления локализации производства компании Allur Сергей МОГИЛАТОВ:

- Сам автокомпонентный центр находится в очень удобном месте как к заводу Allur, так и к строящемуся заводу KIA. То есть, логистика идеальная по схеме «Just in time» - вовремя. Не надо дополнительных складов на заводах. Произвели и сразу поставили на конвейер. Это концепт, к которому мы двигаемся. Наша задача - к концу 2025 года несколько автокомпонентов производить здесь для конвейерных предприятий.

Сергей Могилатов показвает, где разместится сухой порт / Фото из архива "НГ"

А глава региона тогда же говорил:

- Здесь сейчас отрабатываются вопросы по строительству большого транспортно-логистического центра. Большое количество контейнеров поступает. Их надо принять, разгрузить и отправить. Без большого транспортно-логистического центра нам не обойтись. Нам нужно в год более 400 контейнеров принять и отправить. Логистические центры во всём мире работают по минутам. Потому что, если кто-то встанет по тем или иным причинам, следующий состав не сможет зайти. Поэтому мы делаем расчёт, чтобы логистический центр был с запасом.

Но вернёмся на завод KIA в апрель 2025 года.

Кумар Аксакалов (слева) и Ким Де Ки

- Генеральный директор KIA QAZAQSTAN Ким Де Ки тоже очень чётко работает, - отметил Аксакалов. - Мы с его группой раз в неделю проводили встречи. Они давали нам свои рекомендации, мы пытались эти рекомендации выполнить. Перешли на работу по-корейски. За полтора года завод построить - это не так просто.

Слова акима очень порадовали директора мануфактурного инженерингового центра KIA Со Деуг Янга и вызвали у него смех. Янг поблагодарил Костанайскую область за сотрудничество и пообещал выпускать автомобили высокого качества.

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