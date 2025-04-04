Проект Налогового кодекса: депутаты предлагают снизить нагрузку на соцсферу и ввести акцизы на некоторые продукты
4 апреля 2025, 10:41 | Государство
В мажилисе продолжают обсуждать проект Налогового кодекса, передает Informburo.kz. Группа депутатов предложила внести в него ряд изменений, направленных на поддержку сфер образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения, а также на недопущение значительного удорожания услуг по этим направлениям, сообщил мажилисмен Асхат Аймагамбетов.
Фото Informburo.kz
В частности, предлагаемые поправки предусматривают:
- Полное освобождение от корпоративного подоходного налога организаций, работающих в сфере культуры, историко-культурного наследия и оказания специальных социальных услуг.
- Снижение ставки КПН до 5% для организаций, действующих в сфере образования, науки, спорта и здравоохранения.
- Освобождение от НДС медуслуг, направленных на лечение онкологических, орфанных, психических, сердечно-сосудистых, почечных, аутоиммунных, диабетических и других тяжёлых заболеваний, а по остальным направлениям – сохранение текущей нулевой ставки НДС или, в качестве компромисса, снижение до 5%.
- Освобождение от НДС лекарственных препаратов, применяемых для лечения вышеуказанных заболеваний; по остальным категориям также сохранение ставки 0% или, в качестве компромисса, снижение до 5%.
- Освобождение от НДС отечественных книжных изданий и продукции анимационной индустрии.
- Предоставление налоговых льгот на авторские вознаграждения за литературные, художественные и научные произведения.
Кроме того, предлагается:
- ввести акцизы на продукты с содержанием трансжиров, на алкогольную и табачную продукцию;
- не облагать НДС финансовые услуги (банковские переводы, деятельность пенсионных фондов, операции с платёжными картами), чтобы не допустить их удорожания;
- повысить налогообложение букмекерских контор и казино;
- отменить многие необоснованные налоговые льготы;
- снизить налоговую ставку на дачи.
Депутат подчеркнул, что эти поправки продолжают обсуждаться на заседаниях рабочей группы, окончательного решения по ним пока не приняли.
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