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Проект Налогового кодекса: депутаты предлагают снизить нагрузку на соцсферу и ввести акцизы на некоторые продукты

4 апреля 2025, 10:41 |  Государство

В мажилисе продолжают обсуждать проект Налогового кодекса, передает Informburo.kz. Группа депутатов предложила внести в него ряд изменений, направленных на поддержку сфер образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения, а также на недопущение значительного удорожания услуг по этим направлениям, сообщил мажилисмен Асхат Аймагамбетов.

Фото Informburo.kz

В частности, предлагаемые поправки предусматривают:

  • Полное освобождение от корпоративного подоходного налога организаций, работающих в сфере культуры, историко-культурного наследия и оказания специальных социальных услуг.
  • Снижение ставки КПН до 5% для организаций, действующих в сфере образования, науки, спорта и здравоохранения.
  • Освобождение от НДС медуслуг, направленных на лечение онкологических, орфанных, психических, сердечно-сосудистых, почечных, аутоиммунных, диабетических и других тяжёлых заболеваний, а по остальным направлениям – сохранение текущей нулевой ставки НДС или, в качестве компромисса, снижение до 5%.
  • Освобождение от НДС лекарственных препаратов, применяемых для лечения вышеуказанных заболеваний; по остальным категориям также сохранение ставки 0% или, в качестве компромисса, снижение до 5%.
  • Освобождение от НДС отечественных книжных изданий и продукции анимационной индустрии.
  • Предоставление налоговых льгот на авторские вознаграждения за литературные, художественные и научные произведения.

Кроме того, предлагается:

  • ввести акцизы на продукты с содержанием трансжиров, на алкогольную и табачную продукцию;
  • не облагать НДС финансовые услуги (банковские переводы, деятельность пенсионных фондов, операции с платёжными картами), чтобы не допустить их удорожания;
  • повысить налогообложение букмекерских контор и казино;
  • отменить многие необоснованные налоговые льготы;
  • снизить налоговую ставку на дачи.

Депутат подчеркнул, что эти поправки продолжают обсуждаться на заседаниях рабочей группы, окончательного решения по ним пока не приняли.