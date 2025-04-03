Еще один штраф начал действовать в Казахстане. Подробности рассказали в Министерстве торговли и интеграции, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

13 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) по вопросам превышения размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Министерство торговли и интеграции инициировало изменения еще в прошлом году для усиления контроля над ценами.

"Основное изменение коснулось замены санкции за первое нарушение: вместо предупреждения теперь предусмотрен штраф. Это означает, что за превышение установленной предельной торговой надбавки в размере 15 процентов на СЗПТ предприниматели будут не предупреждены, как ранее, а сразу оштрафованы", - сообщила пресс-служба Минторговли.

Раньше при первом нарушении предприниматель получал только предупреждение, а штраф в размере от 10 до 300 МРП (39 320 - 1,1 миллиона тенге в 2025 году) применялся лишь при повторном нарушении. После вступления в силу поправок с 13 марта административную ответственность за первое нарушение ужесточили:

для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса – штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году) ;

; для среднего бизнеса – 35 МРП (137 620 тенге в 2025 году) ;

; для крупных торговых сетей – 150 МРП (589 800 тенге).

В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штрафы удваиваются.

Нововведения, по данным Минторговли, призваны обеспечить ценовую стабильность на продукты первой необходимости и минимизировать риски необоснованного роста цен.

В министерстве напомнили, что предельная наценка на СЗПТ должна оставаться в пределах 15 процентов и пообещали усилить контроль за торговыми точками.

По состоянию на 20 марта уже зафиксировано 1 189 постановлений, включая 70 штрафов на сумму более 5 миллионов тенге, и 1 119 предупреждений.

По данным Бюро национальной статистики, рост индекса цен на СЗПТ по состоянию на 1 апреля составил 0,3 процента.

"На прошлой неделе цены оставались стабильными на такие товары, как хлеб, рожки, гречневую крупу, подсолнечное масло, кефир и соль. Небольшой рост отмечается на такие товары, как говядина, капуста и картофель. Рост цен на овощную группу связан с сезонным фактором и затратами на хранение, с учетом удорожания тарифов на коммунальные услуги", - добавили в Минторговли.