Сюда не пускают чужих. Да и почти вообще никого. Доложу честно: я организованно проник в составе группировки искусствоведов в фонды областного краеведческого музея и несанкционированно вынес оттуда два удовольствия: одно от созерцания картин костанайских художников, другое - от осознания того, что хранимые полотна все-таки иногда демонстрируются. Так что пишу донесение по горячим следам.

За железным засовом

Сколько все говорили о так называемой коллекции Георгия Сокова, которую наш корифей живописи десятилетиями собирал по всему Союзу, будучи председателем областного отделения Казахского фонда культуры, и вот теперь мне дали разрешение увидеть ее экспонаты воочию. Хотя и сложно, конечно, окинуть взором бóльшую ее часть - она огромна.

Если действующая экспозиция музея - вершина айсберга, фасад, то фондохранилища - глубины, которые ждут своего часа, подобно спящим героям, готовым ожить в новых выставках… Эта поэтическая аффектация невольно прет, когда железные двери наконец распахиваются и пропускают меня внутрь.

Художественная коллекция Костанайского историко-краеведческого музея хранится здесь

Сразу оговорюсь: в этот раз мне показали лишь один из разделов фондов - художественную коллекцию. Постараюсь в будущих отчетах описать археологическую и этнографическую их части - а ведь это свыше 130 тысяч музейных предметов.

Гигрометр есть. Котов нет

Однако в первый миг помещение показалось мне лишь невероятным складом картин. Их здесь больше четырех тысяч: это графические и живописные работы плюс скульптуры и бюсты. Бюсты - у них отдельный стеллаж - заботливо укутаны в ткань.

Большинство полотен в багетах, некоторые - эти составлены отдельно - много выше человеческого роста. А еще здесь очень тихо.

Карлыгаш Бейсова заведует отделом экспозиционно-выставочного обеспечения

- Мы поддерживаем допустимую температуру и время от времени проверяем, как соблюдается режим. Больше +20°C не должно быть, - поясняет заведующая отделом экспозиционно-выставочного обеспечения Карлыгаш БЕЙСОВА, демонстрируя настенный прибор под названием «Гигрометр психрометрический». - Мы постоянно замеряем влажность и все прочие параметры.

Карлыгаш Бейсембековна здесь за хозяйку. Правда, никакого дежурного кота (как в Эрмитаже при императрице Елизавете) или сторожевой совы при ней нет.

Фонды: найдется все

Сначала замечаю на торцах стеллажей наклеенные номерки. Все полотна, объясняют мне, разделены по тематике. На каждое заведена инвентарная карточка: название, автор, техника, когда поступила, кто передал. В огромных шкафах - их при мне открывают - папки и коробки: так хранят графические работы, причем к каждой прилагается список с названием и номером работы.

Так хранится графика

А сами листы завернуты в специальную бумагу. Все данные дублируются на электронных носителях - понятно, что так легче и быстрее проводить поиск и устраивать каталогизацию. Решаю проверить, как это работает.

- Мне наш живописец-любитель Иван Фиголь пожаловался, что вы не можете отыскать одну из двух его работ…

- Вот его единственная картина, которая в фондах хранится. Она поступила из того самого худфонда, который собирал Георгий Соков. О второй мы ничего не знаем. Если бы он дарил ее именно нам, музею, должен быть акт приемки-сдачи, но такового нет.

- А как здесь отыскать, к примеру, сценографию Сокова?

Тут же обнаруживаются папки формата А2 и А1 - и вот она. Попутно в конверте мне показывают его коллекцию экслибрисов.

Сценографические работы Георгия Сокова сразу отыскались

Из коллекции экслибрисов Сокова

Картины выходят в люди

Помимо этих милых вещиц, в хранении - масса живописных работ Сокова, причем не только тех, что передал сам Георгий Михайлович или его родственники, но это и материалы его многолетнего вклада в экспозицию будущей картинной галереи.

- Эта галерея обязательно будет открыта в нашем городе, - уверена директор Костанайского областного историко-краеведческого музея Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Мы уже думаем над ее содержанием. У нас будет сформирована рабочая группа, куда войдут художники, прочие специалисты, в том числе работники нашего музея. Мы будем решать, чтó и как будет представлено. И мы очень рады, что вопрос в перспективе решится.

Хорошо, спрашиваю, но покуда ее нет, эти картины видят свет?

- У нас каждый год по несколько выставок, - продолжает Карлыгаш Бейсова, - полюбопытствуйте на нашем сайте или в соцсетях. Понятно, что все это собрание разом не показать - просто негде.

- Невозможно одновременно выставить 4 000 работ, что у нас хранятся, - добавила Гульжан Мендекинова. - Даже и половины их не выставить! Мы можем только частями, но периодически они все равно «выходят нá люди». В 2024 году у нас только галерея провела 17 выставок. Учтите, что выставляются одновременно по 50-60 картин. Откуда они берутся? Отсюда, из фондов. Так что они тут не пылятся, не ломаются и не портятся!

Звездная пыль

Кстати, есть ли в помещении фондов пыль? Если имеются в виду твердые органические или минеральные частицы диаметром более долей микрона, то да. Они везде есть. Но я водил пальцем по багетам - и ничего на руках не оставалось. Между прочим, совсем старые багеты время от времени заменяют на новые.

- А если сама картина потребует реставрации?

- У нас нет мастерских, как допустим, в Кастеевском музее в Алматы, - поясняет Карлыгаш Бейсова. - Дело в том, что реставратору требуется, во-первых, предоставить сами площади. Кроме того, нам разрешено принимать на работу только сертифицированных специалистов, чтобы у них удостоверение было. А их мало как таковых. Их вообще мало.

Я еще побродил вдоль стеллажей. Попросил найти что-нибудь из старинных видов Костаная кисти Сокова. Нашли. Спрашиваю: а пейзажи Торшина есть? Есть.

Георгий Соков. Из цикла «Старый Кустанай». Холст, масло

Николай Торшин. «Зимний пейзаж». Холст, масло

Вот такими я и увидел эти тщательно оберегаемые хранилища - пространство для размышлений, где каждый шаг буквально приводит к новым открытиям, собирающим воедино фрагменты человеческого опыта и творческой мысли… Ну вот, опять поэзия.

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