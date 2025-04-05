Строительную отрасль у нас называют локомотивом экономики. Этот локомотив, возводя новые объекты, реконструируя старые, неизбежно оставляет после себя шлейф отходов. В соответствии с требованием Экологического кодекса РК они особого типа. Статья 351 этого закона запрещает с 1 января 2021 захоронение строительных отходов на полигонах ТБО.

И де-факто ответственность за это ложится прежде всего на строительные компании. Даже несмотря на то, что статья 356 того же кодекса местным исполнительным органам предписывает «обеспечивать создание и функционирование необходимой инфраструктуры для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению и удалению ТБО». А если этих субъектов нет? Если их условия для работы, вроде бы создаваемые госорганами, не устраивают? Строителям-то как быть?

Сдавая дом в эксплуатацию, они обязаны оставить его двор и окрестности чистыми, минимально благоустроенными. Во всяком случае, без груд битого кирпича, кусков бетона, пластиковых и деревянных обрезков. То же самое касается и объектов капитального ремонта. Теоретически все чудесно. Однако предприятий, перерабатывающих строительные отходы, мало. В итоге изрядная часть такого мусора вывозится в степь или в лес, образуя несанкционированные свалки.

О проблеме прекрасно осведомлены все стороны. Ассоциация строителей Костанайской области, изучив ситуацию, уже в 2022 году обращалась в Министерство экологии: информировала, что закон реально не работает, перерабатывающих мощностей - мизер, и предлагала приостановить на время действие соответствующего пункта в законе.

- Пока по всей стране не построят заводы по переработке строительного мусора. Это же проблема не только нашего региона, - отмечала исполнительный директор ассоциации Ирина ВИКУЛОВА.

Тогда в ответе министерство перечислило имеющиеся в Костанайской области мощности: камнедробилка и щепорез на полигоне ТОО «Илин» в Лисаковске, щепорез на полигоне ТОО «Тазалык-2012», в Рудном выделен земельный участок ТОО «L-Trading» для сортировки строительных отходов. И сделало вывод, что «в Костанайской области имеется инфраструктура по переработке строительных отходов».

- Ну это же имитация деятельности. Идут отчеты об открытии крошечных в сравнении с объемами строительных работ предприятий по переработке, которые глобально эту системную проблему не могут решить в принципе, - сказала «НГ» Викулова.

27 марта на брифинге вице-министра экологии Нуркена ШАРБИЕВА корреспондент «НГ» задал ему вопрос об этой ситуации, о том, что несанкционированные свалки строительных отходов не исчезают и не изменилась ли в связи с этим позиция министерства.

- Позиция министерства остается прежней, - ответил Шарбиев, - если строительный мусор вывозить на полигоны ТБО, они будут очень быстро заполняться. Надо перерабатывать. Тем более что конечный продукт, например, дробления получается дешевле, чем закупаемый щебень.

И добавил, что для решения проблемы акиматы должны действовать более инициативно, создавая действительно привлекательные условия для бизнеса в этой сфере, и оперативно реагировать на запросы предпринимателей.

Фото Андрея СКИБЫ