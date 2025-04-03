В школах Казахстана могут появиться новые предметы, направленные на подготовку специалистов для сельского хозяйства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Свой депутатский запрос мажилисвумен Каракат Абден адресовала заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву, в запросе она затронула проблемы квалифицированных кадров на селе.

"На встречах с сельчанами мы слышим одни и те же жалобы: не хватает механизаторов, агрономов, доярок, ветеринаров. Более 60 тысяч специалистов уже не хватает, и этот разрыв будет только увеличиваться. Каждая третья ферма испытывает кадровый голод, особенно в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Алматинской областях. Молодежь уезжает из сел, так как не видит возможностей для карьерного роста", - озвучила депутат во время заседания Мажилиса.

Она добавила, что Президент страны четко обозначил необходимость подготовки кадров для АПК и развития села как одного из ключевых направлений национальной политики.

"Сегодня нужно не просто обучать молодежь, а создавать условия, чтобы они могли реализовать себя на родной земле. Принцип "где родился – там и пригодился" должен стать основой подготовки специалистов среднего звена в сельском хозяйстве.

Решение – внедрение агропрофильного образования в школах. Выходом из кризиса должно стать создание агропрофильных классов в сельских школах. С 7-го по 11-й класс ученики будут изучать механизацию, агрономию, ветеринарию, животноводство и основы агробизнеса", - предложила Абден.

Таким образом, Абден предложила Министерству просвещения разработать государственную программу агропрофильного обучения в сельских школах, а Министерству сельского хозяйства - обеспечить доступ школ к сельхозпредприятиям для дуального обучения.

Кроме того, в своем запросе депутат рекомендовала Министерству труда и социальной защиты населения ввести систему льгот и грантов для выпускников, готовых работать в агропромышленном комплексе, а Министерству национальной экономики - включить эту программу в национальные проекты по развитию села.