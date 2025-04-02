В eGov появилась новая функция, и теперь казахстанцы могут легко проверить, какие SIM-карты оформлены на их ИИН или IMEI телефона. Как выяснить, сколько номеров привязано к вам, рассказывает Tengri Life.

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Сегодня в мобильном приложении eGov появилась новая функция по проверке количества зарегистрированных мобильных номеров на один ИИН, которая поможет бороться с незаконной регистрацией мобильных номеров.

Где найти новую функцию:

Авторизуйтесь на eGov mobile с помощью ЭЦП или SMS-кода. В разделе "Популярные услуги" выберите "Проверка IMEI абонентского номера".

После перехода по услуге вы может узнать:

зарегистрирован ли ваш IMEI в базе данных;

сколько SIM-карт зарегистрировано по вашему IMEI;

сколько номеров оформлено на ваш ИИН.

Чтобы получить информацию, выберите нужный пункт из перечисленных выше, затем введите свой ИИН или IMEI – в зависимости от того, что именно хотите проверить.

Стоит отметить, что самих номеров сервис не отображает – он лишь указывает количество зарегистрированных SIM-карт и их мобильных операторов.

Это означает, что вы сможете увидеть, сколько номеров оформлено на ваш ИИН или IMEI, но не их конкретные номера.

Скриншот eGov mobile

Проверка пока доступна только в мобильном приложении eGov mobile.