В ГКП "Костанай-Су" 31 марта отчитывались о том, как в 2024 году коммунальное предприятие исполнило тарифные сметы и выполнило инвестиционную программу. Приглашали всех желающих, но в зале собрались в оснавном работники ГКП и журналисты.

Заместитель директора "Костанай-Су" Ануар ЕСКАТОВ сообщил, что уровень износа сетей, конечно, снижается. Но при этом все равно остается высоким. К примеру, износ сетей водоснабжения в 2024 году составлял 78,4%. В 2025 году его планируют сократить до 76,4%, а в 2026 году до 74,8%.

- По расчетам мы снижаем износ на 2-3% в год, но если брать фактические данные, то у нас ситуация куда лучше, чем у тех, у кого цифрами показано 45-50% износа, - пояснил "НГ" директор ГКП "Костанай-Су" Казбек ШАЛАБАЕВ. - Мы входим в красную зону, потому что у нас свыше 70%. Но по факту... Как мы это определяем? Допустим, 5-7 лет назад у нас в год было 250-300 аварий, а за прошедший год - 100-120. Вот вам и показатель. Это означает, что наши сети становятся лучше. Мы же не можем сейчас абсолютно все трубы раскопать и посмотреть, в каком они состоянии. Есть сети, срок эксплуатации которых вышел, но они еще работают без порывов.

В "Костанай-Су" признают: чтобы выйти из красной зоны, нужно менять куда большие объемы сетей. Но пока количество аварий не требуют таких масштабных работ, как это, к примеру, было пару лет назад в Рудном во время масштабных порывов.

- Есть ли у предприятия оборудование, которое находится в критическом состоянии? - спросил корреспондент "НГ".

- Нет, у нас стабильный, естественный износ, - ответил Шалабаев. - Поставили нам на Первом подъеме хорошие насосы. У них был срок гарантии 10 лет. Они уже 13 лет работают и начинают сегодня выходить из строя. Нужно их обновлять. А там есть проблема, что вместо того насоса, который мы хотим, нам пытаются затолкать китайские аналоги. Мы 5 таких взяли, так один из них месяц отработал. Теперь работаем с поставщиками, чтобы постаить насосы и 10 лет туда не заглядывать.

Ануар Ескатов также сообщил, что населению за прошлый год выставили счета на 6,3 млрд тенге. Из них оплатили на 6,2 млрд тенге.

Сейчас костанайцы должны за воду и стоки 19,2 млн тенге.

- Для снижения задолжности проводятся рейдовые мероприятия, - отметил Ескатов. - Кроме того, абонентский отдел совместно с акиматом Костаная провел две акции по списанию пени тем, кто полностью оплатил задолжность. Также мы на постоянной основе обзваниваем абонентов, которые имеют долги за два и более месяцев.

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